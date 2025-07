Polícia Civil prende grupo que furtava lojas de shoppings

Um grupo especializado em furtar lojas de shoppings em Goiás e outros estados foi desarticulado. A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Luziânia/5ª DRP – com a integração das forças de segurança na troca de informações e o apoio da Polícia Penal do DF, Polícia Militar do DF e Polícia Civil do DF -, cumpriu hoje (10) quatro mandados de prisão contra um grupo criminoso responsável por uma série de furtos a lojas em shoppings centers. Alguns dos integrantes já são investigados também por furtos cometidos nos estados de São Paulo, Goiás (incluindo a capital) e Mato Grosso.

No caso investigado, dois homens e duas mulheres, que já possuem extensa ficha criminal, atuavam de forma reiterada em crimes patrimoniais. Os alvos da operação foram: Bruna da Silva de Lima Chimiti, de 32 anos; Rafael Farias da Luz, de 26 anos; Warlley Alexandre de Paula, de 19 anos, e Mikaelly Cristina de Araújo Silva, 19 anos.

As investigações do Geic permitiram identificar os quatro envolvidos no crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculos, além de associação criminosa, ocorrido no dia 31 de maio de 2025, por volta das 22h28, em um quiosque localizado em um shopping de Luziânia. Segundo apurado, os investigados, moradores do Distrito Federal, deslocaram-se até Luziânia com o objetivo específico de cometer o furto. Dois dos autores permaneceram circulando pelo shopping até o encerramento das atividades e a diminuição do fluxo de clientes. Na sequência, acionaram os demais membros do grupo e executaram o plano criminoso, rasgando lonas, danificando o mostruário e subtraindo diversos produtos.

O prejuízo total suportado pela vítima ultrapassa R$ 40 mil. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do shopping. Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, parte dos óculos furtados do quiosque foi recuperada pela Polícia Civil.

Durante as buscas, foram encontrados óculos furtados da empresa vítima. Com o investigado Warlley, foram encontradas drogas fracionadas e insumos, sendo ele autuado em flagrante por tráfico de drogas.

