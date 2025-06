Cidades espanholas atraem trabalhadores estrangeiros

A Espanha é um dos principais destinos europeus para profissionais estrangeiros que buscam aliar desenvolvimento de carreira a qualidade de vida. Cidades espanholas como San Sebastián, Santiago de Compostela e Valência vêm ganhando destaque por oferecerem uma combinação atrativa de mercado de trabalho aquecido, infraestrutura eficiente e custo de vida acessível. Na contramão de outros países europeus, em maio entrou em vigor o novo Regulamento de Estrangeiros, que estabelece regras mais flexíveis para facilitar a regularização de imigrantes. Segundo o governo espanhol, a medida deve beneficiar cerca de 900 mil pessoas nos próximos três anos.

De acordo com um estudo da plataforma Cvapp, San Sebastián lidera o ranking das melhores cidades espanholas para graduados universitários, seguida por Santiago de Compostela, Salamanca, Zaragoza e Toledo. O levantamento considerou aspectos como qualidade de vida, situação econômica e opções de lazer. A cidade basca se destaca ainda por sua baixa taxa de desemprego, de 7,21%. O relatório aponta uma evolução positiva na inserção de recém-formados no mercado de trabalho, com aumento de 58% na ocupação e queda da taxa de desemprego de 29,2% para 12,5% na última década.

O mercado de trabalho espanhol como um todo também apresentou desempenho favorável. Dados da Pesquisa de População Ativa (EPA) indicam que, mesmo com uma leve retração no número de empregados no primeiro trimestre de 2025, o saldo dos últimos 12 meses foi positivo, com a criação de 515.400 postos de trabalho. O número de pessoas economicamente ativas subiu para 24.554.500, enquanto a taxa de desemprego geral ficou em 11,36%, com aumento de 0,75 ponto percentual em relação ao trimestre anterior.

Entre os setores com maior crescimento em 2024, destacam-se comercial e vendas, compras, logística e armazenagem, entre outras profissões. Madri e Catalunha se mantêm como as regiões com maior volume de ofertas de emprego, enquanto os melhores salários foram observados no País Basco e Navarra.

Para os brasileiros que desejam trabalhar na Espanha, compreender as exigências legais e o processo de imigração é fundamental. Renata Barbalho, fundadora e CEO da consultoria Espanha Fácil, especializada em assessoria para imigração, explica que existem diferentes modalidades de visto conforme o perfil do profissional. O visto de trabalho para empregado e subordinado, por exemplo, exige uma oferta formal de uma empresa espanhola.

Em maio também entrou em vigor o novo visto de procura de trabalho, que permitirá a estrangeiros residir no país por até 12 meses para buscar uma vaga ou iniciar um empreendimento. No entanto, Barbalho alerta que esse benefício é exclusivo para grupos específicos, como filhos e netos de espanhóis e profissionais cuja definição ainda depende do governo. “Os critérios para a solicitação desse visto ainda serão decididos em reunião ministerial. Além disso, os pedidos só poderão ser realizados em consulados autorizados e seguir normas rigorosas, que também serão divulgadas pelo governo espanhol. Ou seja, não se trata de um visto aberto para qualquer pessoa aplicar. Cada objetivo demanda um tipo específico de autorização, que pode variar em termos de requisitos como comprovação de renda, seguro-saúde e vínculos familiares”, afirma Barbalho.

Ela também ressalta a importância de adaptar o currículo aos padrões europeus e realizar uma pesquisa prévia sobre o mercado local. “A escolha da cidade influencia diretamente tanto nas oportunidades quanto no custo de vida. Além disso, contar com uma consultoria especializada pode facilitar o processo de obtenção do visto e auxiliar na adaptação ao novo país”, pontua.

Com uma abordagem estratégica, planejamento adequado e apoio profissional, os brasileiros podem encontrar na Espanha um ambiente favorável para o desenvolvimento de suas carreiras e uma vida com mais equilíbrio entre trabalho e bem-estar.

Sobre a Espanha Fácil

Fundada em 2007 por Renata Barbalho, a Espanha Fácil é referência para brasileiros que desejam realizar o sonho de morar legalmente na Espanha. Credenciada pelo Governo Espanhol e com o selo de qualidade concedido pelo Ilustre Colégio de Gestores Administrativos de Madrid, a empresa oferece mais de 175 serviços personalizados e conta com uma equipe de mais de 80 especialistas e uma impressionante taxa de aprovação de 99% nos processos de vistos e de nacionalidade, que resultaram em mais de 150 mil clientes satisfeitos. Desde o primeiro passo até a obtenção da cidadania, a Espanha Fácil cuida de todos os detalhes, tornando o processo de imigração simples e seguro, ajudando seus clientes a realizarem o sonho de viver na Espanha com tranquilidade.

