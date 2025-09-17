CIEE abre 155 vagas de estágio em Goiás

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu 155 vagas de estágio em Goiás nesta semana, com oportunidades em diversas áreas de formação. Administração (40 vagas), ensino médio (28) e educação (16) concentram a maior quantidade de postos disponíveis. Também há ofertas em contabilidade (8), construção civil (11), informática (3), além de marketing, comunicação, saúde, psicologia, direito e arquitetura e urbanismo.

Vagas no país

Ao todo, o CIEE soma mais de 7,2 mil vagas de estágio abertas em todo o Brasil, reforçando sua atuação na inclusão social e na empregabilidade jovem. Os estados com maior número de oportunidades no momento são São Paulo, Distrito Federal, Bahia e Ceará.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo portal www.ciee.org.br ou presencialmente na unidade do CIEE em Goiás, localizada em Goiânia.

