Cultura

Concurso gastronômico movimenta restaurantes a quilo em Goiás

Quatorze estabelecimentos disputam título nacional de melhor comida a quilo, com pratos exclusivos e votação popular até 26 de setembro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/09/2025 - 15:39

Foto: Marcello Camargo / Agência Brasil

Começou em Goiás a 9ª edição do Concurso O Quilo é Nosso, que reúne 14 restaurantes do estado na disputa pelo título de melhor comida a quilo do país. O evento segue até o dia 26 de setembro e conta com pratos exclusivos no bufê, que podem ser avaliados pelo público por meio de votação.

 

Voto popular

Os clientes vão eleger os melhores restaurantes a partir de critérios como limpeza, ambiente, atendimento, qualidade geral do bufê e receita participante. A votação nesta primeira fase define os estabelecimentos que avançam para a semifinal. Na etapa seguinte, jurados técnicos escolhem os campeões estaduais, que depois disputam a final nacional.

 

Restaurantes goianos

Participam da competição em Goiás os seguintes estabelecimentos: Cateretê Bueno, Cateretê Jd. Goiás, Caicó, Colombus, Ranchos Gastronomia, Cantinho Frio, Jerivá Shopping Flamboyant, Jerivá Outlet Premium, Jerivá Abadiânia, Jerivá Abadiânia, Sabor Natural, Junior Cozinha Brasileira, Eskina 2023 e Casa Dibs Steakhouse. No total, mais de 160 restaurantes de 18 estados brasileiros integram o concurso. A lista completa está disponível no site oficial: oquiloenosso.com.br/restaurantes.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

