Câncer de pele é identificado em Bolsonaro, mas médicos descartam novos tratamentos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado em Brasília no último domingo (14), quando passou por cirurgia para retirar lesões na pele. O laudo médico divulgado nesta quarta-feira (17) confirmou a presença de carcinoma — tipo comum de câncer de pele — em duas das oito manchas analisadas. Segundo os médicos, não será necessário tratamento adicional, mas o ex-presidente precisará de acompanhamento periódico.

Lesões na pele

Durante o procedimento, realizado no Hospital DF Star, o material retirado foi encaminhado para biópsia. O laudo revelou carcinoma de células escamosas localizado apenas na camada mais superficial da pele, sem sinais de propagação para outras áreas do corpo. Apesar do diagnóstico, a equipe médica afirmou que Bolsonaro não precisará de novos procedimentos cirúrgicos, apenas avaliações regulares.

Íntegra do boletim

De acordo com o boletim médico, Bolsonaro foi internado também por apresentar pressão arterial alterada, vômitos e tontura. Ele recebeu hidratação e medicação endovenosa, o que resultou em melhora dos sintomas e da função renal. O documento confirma a retirada das lesões e destaca a necessidade de acompanhamento clínico contínuo. Após a alta concedida nesta quarta-feira, o ex-presidente retornou à residência onde cumpre prisão domiciliar.



Alta hospitalar

Bolsonaro também recebeu alta hospitalar no dia 17 de setembro, após apresentar melhora clínica no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo os médicos, ele respondeu bem à hidratação e ao tratamento medicamentoso por via endovenosa, recuperando a função renal e diminuindo sintomas como vômitos, tontura e queda de pressão. O laudo das lesões cutâneas retiradas identificou carcinoma de células escamosas em duas delas, mas descartou a necessidade de novos procedimentos, sendo indicado apenas acompanhamento clínico periódico.

