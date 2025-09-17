Cientista da UFG integra grupo de trabalho sobre IA na Organização para a Proibição de Armas Químicas

A cientista Profª. Drª. Carolina Horta Andrade, da Universidade Federal de Goiás, está entre os 25 cientistas convidados para um encontro mundial sobre Inteligência Artificial (IA), realizado pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons). O objetivo é compreender como a IA pode impactar a Convenção Mundial sobre Armas Químicas, identificando tanto os riscos quanto as oportunidades para a implementação. Ela é a única brasileira a integrar o grupo, junto com apenas outro cientista da América Latina. O encontro acontece em Haia, na Holanda, entre os dias 16 e 18 de setembro.
O grupo é formado por especialistas em IA e suas aplicações nas ciências químicas, incluindo aprendizado de máquina, robótica e normas éticas para IA. O trabalho consiste em pesquisar como a inteligência artificial pode apoiar a criação de novas substâncias químicas, facilitar a produção e melhorar as formas de identificar e analisar materiais.
Além da participação no Grupo de Trabalho da OPCW, Carolina Horta também irá apresentar o projeto que desenvolve dentro do Centro de Competências EMBRAPII em Tecnologias Imersivas (AKCIT) da Universidade Federal de Goiás, intitulado “SOFIA”. O objetivo é desenvolver uma estrutura imersiva olfativa apoiada por inteligência artificial. Esta tecnologia será utilizada para realidade virtual olfativa e já demonstra grande potencial em diversas áreas, como na saúde.
Influência mundial
Carolina Horta Andrade tem a carreira marcada por importantes pesquisas no desenvolvimento de novos medicamentos para combater doenças como tuberculose, malária, esquistossomose, leishmaniose, assim como viroses emergentes, como ZIKA e COVID-19. Suas pesquisas sobre a leishmaniose, que buscam alternativas mais baratas e menos tóxicas aos tratamentos atuais, rendeu-lhe o prêmio Talentos Internacionais em Ascensão da L’Oréal e UNESCO em 2015.