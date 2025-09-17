search
Educação

Cientista da UFG integra grupo de trabalho sobre IA na Organização para a Proibição de Armas Químicas

Carolina Horta Andrade é pesquisadora no Centro de Competência em Tecnologias Imersivas (AKCIT) e é a única representante brasileira convidada


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/09/2025 - 16:04

Cientista UFG

A cientista Profª. Drª. Carolina Horta Andrade, da Universidade Federal de Goiás, está entre os 25 cientistas convidados para um encontro mundial sobre Inteligência Artificial (IA), realizado pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons). O objetivo é compreender como a IA pode impactar a Convenção Mundial sobre Armas Químicas, identificando tanto os riscos quanto as oportunidades para a implementação. Ela é a única brasileira a integrar o grupo, junto com apenas outro cientista da América Latina. O encontro acontece em Haia, na Holanda, entre os dias 16 e 18 de setembro.

O grupo é formado por especialistas em IA e suas aplicações nas ciências químicas, incluindo aprendizado de máquina, robótica e normas éticas para IA. O trabalho consiste em pesquisar como a inteligência artificial pode apoiar a criação de novas substâncias químicas, facilitar a produção e melhorar as formas de identificar e analisar materiais.

Além da participação no Grupo de Trabalho da OPCW, Carolina Horta também irá apresentar o projeto que desenvolve dentro do Centro de Competências EMBRAPII em Tecnologias Imersivas (AKCIT) da Universidade Federal de Goiás, intitulado “SOFIA”. O objetivo é desenvolver uma estrutura imersiva olfativa apoiada por inteligência artificial. Esta tecnologia será utilizada para realidade virtual olfativa e já demonstra grande potencial em diversas áreas, como na saúde.

Influência mundial

Carolina Horta Andrade tem a carreira marcada por importantes pesquisas no desenvolvimento de novos medicamentos para combater doenças como tuberculose, malária, esquistossomose, leishmaniose, assim como viroses emergentes, como ZIKA e COVID-19. Suas pesquisas sobre a leishmaniose, que buscam alternativas mais baratas e menos tóxicas aos tratamentos atuais, rendeu-lhe o prêmio Talentos Internacionais em Ascensão da L’Oréal e UNESCO em 2015.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

chatGPT
Educação

Sete em cada 10 alunos do ensino médio usam IA em pesquisas

16/09/2025
Ideb expõe salto das escolas integrais e fragilidades das parciais em Goiás
Educação

Ideb expõe salto das escolas integrais e fragilidades das parciais em Goiás

14/09/2025
Goiás Social certifica 225 estudantes em cursos de tecnologia e artes
Educação

Goiás Social certifica 225 estudantes em cursos de tecnologia e artes

05/09/2025
Escola de Aparecida chega à final de prêmio nacional de cidadania
Educação

Escola de Aparecida chega à final de prêmio nacional de cidadania

04/09/2025
Inscrições para o Vestibular UFG 2026 terminam nesta sexta-feira (5/9)
Educação

Inscrições para o Vestibular UFG 2026 terminam nesta sexta-feira (5/9)

04/09/2025
CIEE abre 155 vagas de estágio em Goiás
Economia

CIEE abre 155 vagas de estágio em Goiás

17/09/2025
acidentes rodovias
Cidades

Mais de 60% dos acidentes em rodovias acontece durante o dia, revela estudo

17/09/2025
concursos goiás
Cidades

Alego aprova redução do prazo de vigência da medida de cotas em concursos

17/09/2025
Hospital Clínicas
Saúde

Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG precisa de doações

17/09/2025
Pesquisa