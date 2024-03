Cimehgo prevê mais chuva em Iaciara nos próximos dias

A previsão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) é de que as chuvas continuem nos próximos dias na região de Iaciara, município castigado pelas precipitações nesta quinta-feira (07).

De acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Metereológicas e Hidrológicas da Semad (Cimehgo), choveu aproximadamente 250 milímetros de chuva na região de Iaciara na madrugada do dia 07. “A tendência é a de que as chuvas continuem, mas em volume menor, até o sábado. E que, no dia 10, aconteçam com intensidade maior”.

André ressalta que a possibilidade maior é a que as precipitações aconteçam no fim da tarde e começo da noite.

Diz também que a Semad está em contato direto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros porque as próximas 48 horas serão fundamentais para mensuração e reparação do dano causado.

Uma equipe da Semad está em deslocamento para Iaciara.