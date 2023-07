Cinco pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo um ônibus e dois carros na BR-414, em Vila Propício, no interior do Estado.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (21) e, até agora, ainda não há informações sobre as causas do acidente. A Ecovias do Araguaia, responsável pela rodovia, informou que a vítima socorrida em estado grave foi encaminhada para o Hospital de Barro Alto. No ônibus, 36 passageiros saíram ilesos.