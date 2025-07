Se você procura boas opções de cinema e lazer, confira os principais filmes em cartaz nesta sexta-feira (25) e sábado (26) nos complexos Kinoplex Goiânia, Cinemark Flamboyant, Cinépolis Shopping Cerrado e Cinemark Passeio das Águas:

Kinoplex Goiânia (Goiânia Shopping)

Em cartaz desde o dia 24 e com sessões intensas neste fim de semana:

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (terror) — sessões em dublado às 13h15 e 15h20; legendada às 21h.

Smurfs (animação familiar) — sessões dubladas às 16h15.

Jurassic World: Recomeço (ação/aventura) — às 13h, 15h45, 18h30; versão legendada às 21h15.

Superman (super-herói) — sessões dubladas às 13h20, 14h40, 16h; legendadas às 17h20, 18h40, 20h e 21h20.

Elio (animação/comédia) — única sessão dublada às 13h10.

F1 – O Filme (drama esportivo) — dublado às 17h40 e 20h45.

Cinemark Flamboyant (Flamboyant Shopping)

Programação variada com estreias e sucessos:

Smurfs — sessões dubladas às 12h20, 13h10, 15h, 17h20 e 19h40.

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado — sessões dubladas às 13h30, 16h20, 19h00; legendada às 21h40.

Ado Special Live “Shinzou” in Cinemas (concerto musical japonês) — sessão legendada às 19h.

Superman, Missão Impossível: O Acerto Final, Como Treinar o Seu Dragão, Homem com H entre outras atrações disponíveis em sessões ao longo do dia e à noite.

Cinépolis Shopping Cerrado (Av. Anhanguera)

Destaques da programação:

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos — estreia com sessões dubladas às 12h45, 15h15, 18h00, 20h30 e 21h15.

Superman — sessões dubladas às 13h, 14h15, 16h15, 17h, 19h, 19h45, 21h45, 22h20.

Smurfs — sessões dubladas às 13h30, 16h00.

Jurassic World: Recomeço — sessões às 20h45 nos dois dias.

O Ritual (terror) — dublado em 3D às 21h15 no dia 24 e em sessões normais no dia 25 das 12h45 às 18h30.

Cinemark Passeio das Águas

Programação para sexta e sábado:

Como Treinar o Seu Dragão — dublado às 20h30.

F1 – O Filme — sessão dublada às 21h35.

Superman e Jurassic World: Recomeço também em cartaz em horários noturnos próximos às 20h.

Detalhes sobre o shopping: o Passeio das Águas Shopping é o maior do Centro-Oeste, conta com infraestrutura moderna e cinemas equipados com tecnologia digital avançada.

🎭 Filmes em destaque desta semana

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia nesta sexta, com elenco internacional da Marvel em nova versão de ação e fantasia.

Smurfs oferece diversão leve para a família em sessões duplicadas durante o dia.

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado aquece o gênero terror com maratona de sessões ao longo da sexta e sábado.

Jurassic World: Recomeço, Superman e F1 – O Filme permanecem como grandes atrações para quem busca ação, aventura e emoção.

🎫 Dicas para aproveitar

Garanta ingressos antecipados pelo site Ingresso.com ou aplicativos das redes.

Prefira sessões 3D ou XD para filmes como Quarteto Fantástico e Dragão.

Invista em matinês com animações para programação familiar ou leve à noite para opções adultas.

Use combos promocionais nos cinemas próximos ao Flamboyant e Passeio das Águas para economizar.

