Circuito de Café em cafeterias de Goiânia começa hoje

Começou hoje o Circuito do Café, que será realizado em 15 cafeterias em Goiânia até o dia 17 de abril. As cafeterias participantes desenvolveram um menu harmonizando o café especial com um prato doce ou salgado. O prato terá um valor promocional entre 20 e 43 reais.

O objetivo é que o público possa vivenciar uma experiência de possibilidades gastronômica com café e conhecer melhor esses locais pela cidade. As cafeterias participantes estarão identificadas com material do festival. No Instagram @cafefest_cerrado tem um guia com os locais e os pratos participantes.

Quem for experimentar os pratos do Circuito irá encontrar diversas opções de preparo dos cafés especiais com harmonizações com bolos, brioche, croissant, tortas e até farofinha de cuscuz.

Esse é o segundo ano do Circuito de Café e promete movimentar as cafeterias da cidade. Pesquisas apontam que o tradicional cafezinho é consumido por cerca de 97% da população brasileira. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), o consumo da bebida no Brasil entre novembro de 2022 e outubro de 2023 registrou um aumento de 1,64% em relação ao período anterior, considerando dados de novembro de 2021 a outubro de 2022. Em todo Brasil e em Goiânia também tem crescido o número de pessoas que consomem cafés especiais e que tem frequentado cafeterias.

Cafeterias do Circuito

Estação 14 – (02 unidades)

Subverso

Bendita Madre

Pop Coffee Gourmet (02 unidades)

Café Mor

A Ilha Café

Paradiso Café (02 unidades)

Casa Baru

La Farine (02 unidades)

Empório Casa 15

Calm’a Chocolataria

Rensga Café

Aravo Cafe

Café Coreto

Luiz Café Conceito