COD apreende cargas ilegais em operações no sul e norte de Goiás

As operações fazem parte da Operação Protetor, que atua em áreas de divisa para coibir a entrada de mercadorias irregulares em território goiano


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/09/2025 - 10:29

Operação COD
O material foi encaminhado para a Receita Federal em Goiânia. Segundo a corporação, o prejuízo estimado ao crime organizado chega a R$ 144 mil. (Imagem: COD)

O Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás realizou duas ações entre segunda (15) e terça-feira (16), em diferentes regiões do Estado, com foco no combate a crimes de contrabando, descaminho e sonegação fiscal. As operações fazem parte da Operação Protetor, que atua em áreas de divisa para coibir a entrada de mercadorias irregulares em território goiano.

Sul do Estado: apreensão de cigarros em Itumbiara

Na primeira ocorrência, realizada durante fiscalização no sul do Estado, policiais do COD abordaram um veículo que transportava uma carga de cigarros sem documentação fiscal.

De acordo com informações repassadas, o motorista teria carregado os produtos em Goiatuba e pretendia distribuir a mercadoria em cidades vizinhas. Tanto o condutor quanto o veículo e o material foram encaminhados ao Posto da Receita Estadual em Itumbiara.

Resultado da apreensão:

  • 760 maços de cigarros de marcas nacionais diversas;

  • 67 palheiros de diferentes marcas;

  • 27 unidades de papel para fumo das marcas Trevo e Wilson;

  • 52 pacotes de fumo das mesmas marcas.

Norte do Estado: celulares e antenas Starlink apreendidos

Na madrugada de terça-feira (16), outra equipe do COD realizou operação de divisa na região norte do Estado e abordou um ônibus interestadual. Durante a vistoria, foram localizados produtos sem nota fiscal, configurando crimes de contrabando e descaminho.

Foram apreendidos 52 aparelhos celulares, além de duas antenas Starlink Mini com case veicular, sem comprovação de origem. A ação também interceptou 22 unidades de cigarros eletrônicos, cuja comercialização é proibida no Brasil.

O material foi encaminhado para a Receita Federal em Goiânia. Segundo a corporação, o prejuízo estimado ao crime organizado chega a R$ 144 mil.

As operações reforçam a atuação do COD no enfrentamento a crimes interestaduais e na proteção da economia goiana contra práticas de sonegação fiscal e contrabando. A corporação destaca que a população pode colaborar com denúncias por meio do telefone (62) 98116-0050.

