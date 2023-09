Codego e UFG fecham parceria para cursos a trabalhadores do Daia

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) firmou uma parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) para oferecer três cursos de pós-graduação para os profissionais das indústrias instaladas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), maior polo industrial de Goiás. Os interessados podem participar do evento de apresentação das especializações no dia 13 de setembro, às 14h, no auditório da administração do Daia, na Viela Vp-3D.

A UFG tem vagas abertas para pós-graduações nas áreas de Tecnologias Analíticas e Processos Aplicados à Indústria, Cidades Inteligentes e Economia Circular e Segurança em Redes e Sistemas.

Para o gerente do Daia, Marlon Caiado, a proposta vem em um momento oportuno com processo de expansão do Distrito Agroindustrial, diante da instalação de novas empresas e ampliações. A iniciativa também leva em consideração o potencial de mercado e o crescimento da economia goiana, acima da média nacional.

“Esse movimento cria oportunidades. Por isso essa parceria entre a Codego e a UFG é tão importante, porque quem se especializa está um passo à frente da concorrência. Já estamos em contato com as empresas e os departamentos de Recursos Humanos para mapear e entrar em contato com os interessados”, destacou.

O professor, doutor e pró-reitor de pós-graduação da UFG, Felipe Terra Martins, explicou que os cursos de especialização devem começar já a partir de outubro de forma presencial no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec), que foi criado depois de uma parceria com a prefeitura no fim de agosto.

“Queremos apresentar aos trabalhadores todos os detalhes dos três cursos, as temáticas que serão abordadas, as áreas específicas e as vantagens de se participar das especializações, que foram planejadas em cima das demandas da indústria de Anápolis e da sociedade, sendo um na área de química e análises farmacêuticas, outro de arquitetura e urbanismo e um voltado para segurança de redes corporativas”, detalhou.