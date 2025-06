Coleta de dados do Censo Superior 2024 termina nesta quarta-feira

Os representantes das Instituições de Educação Superior (IES) de todo o país devem declarar online as informações para o Censo da Educação Superior de 2024 até as 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) desta quarta-feira (18). O envio deve ser feito pelo Sistema Censup.

A declaração de dados para o Censo da Educação Superior é obrigatória para todas as instituições de nível superior públicas (federais, estaduais, municipais), privadas, comunitárias ou especiais que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

No ano de 2025, são coletados os dados da IES referentes ao ano letivo de 2024.

A coleta abrange todos os cursos de graduação: bacharelado, licenciatura e tecnológico, além dos cursos sequenciais de formação específica, nas modalidades de ensino presencial e a distância. Além das informações relativas aos cursos, devem ser fornecidos os dados sobre alunos e o corpo docente (professores).

O Inep disponibilizou uma cartilha de orientação do Censo da Educação Superior sobre preenchimento dos dados no sistema. O material traz orientações e esclarece dúvidas sobre a coleta e o envio das informações. Acesse aqui.

Para quê

A pesquisa estatística é realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e tem o objetivo de oferecer informações confiáveis, que permitam conhecer e acompanhar o sistema brasileiro de educação superior.

De acordo com a autarquia, o levantamento contribui é base para formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas da educação superior. As estatísticas ainda colaboram para o cálculo de indicadores de qualidade, como o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC).

Censo da Educação Superior

O Censo da Educação Superior reúne informações sobre as instituições de ensino superior (IES), seus cursos de graduação e sequenciais de formação específica, locais de oferta, presenciais ou a distância, vagas oferecidas, candidatos, matrículas, ingressantes e concluintes, além de informações sobre docentes nas diferentes formas de organização acadêmica e os profissionais da área administrativa de cada instituição.

O não preenchimento completo do censo impede a realização de diagnósticos e de acompanhamento da série histórica das informações estatísticas da educação superior, o que prejudica o cálculo de indicadores de IES e de cursos no Brasil.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará os resultados finais da pesquisa estatística no dia 3 de setembro de 2025.

Após a divulgação dos resultados finais do Censo da Educação Superior, as informações coletadas passam a figurar como dados oficiais.

A portaria que estabelece o cronograma e as atividades do processo de coleta dos dados do Censo da Educação Superior 2024 está disponível neste link.

