Com 21 metros, árvore de Natal flutuante de Goiânia é a terceira maior do País

A Prefeitura de Goiânia celebra o Natal de 2023 com a terceira maior árvore flutuante do Brasil. A estrutura de 21 metros foi montada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) sobre uma balsa no lago do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno.

“Em altura ficamos atrás apenas de Curitiba e São Paulo. Mas tenho certeza que no quesito beleza seremos campeões. Em breve, as luzes estarão acesas e todos vão entender do que estamos falando”, garante o presidente da Comurg, Alisson Borges.

A árvore de Natal é feita com aço carbono e é composta por cordões de mini lâmpadas e mangueiras luminosas de LED, bastões de Snow LEDs, que simulam uma chuva de meteoros e lâmpadas Flash Strobe. No topo, foi colocada uma estrela em formato 3D com luz intermitente nas pontas.

“A cidade mais arborizada do país merecia um exemplar natalino à altura. Nossa árvore de LED simboliza, para além da magia do Natal, nossa preocupação com uma Goiânia mais verde, sustentável, com menos calor e mais qualidade de vida para todos”, destaca Alisson Borges.

Decoração descentralizada

O Parque Vaca Brava é apenas um dos pontos decorados pela Comurg com enfeites de Natal. Outros 18 pontos da Capital receberam adereços e luzes em setores como Parque Industrial João Braz, Jardim Guanabara, Parque das Amendoeiras, Bairro Ipiranga, Bairro Santo Antônio e Vila Regina.

“Estamos promovendo o Natal mais democrático de todos os tempos em Goiânia. A decoração natalina não pode ficar restrita aos bairros ditos nobres. Todos merecem vivenciar o encanto e a alegria dessa época do ano tão especial”, afirma o presidente da Comurg, Alisson Borges.