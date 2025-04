Com Carlos Bolsonaro ao lado, ex-presidente diz que recuperação segue o esperado: ‘sigo em jejum’

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta quinta-feira (17) uma nova atualização sobre seu quadro clínico no X. Na foto em que aparece ao lado do filho Carlos Bolsonaro, ele afirmou que sua recuperação segue dentro do previsto e destacou avanços no processo pós-operatório.

Ele Bolsonaro foi submetido, no último sábado (12), a uma laparotomia exploratória — cirurgia abdominal realizada para tratar aderências que causavam obstrução intestinal.

“Minha evolução clínica tem sido positiva: não sinto maiores dores e, até o momento, não houve novas intercorrências”, afirmou. Exames laboratoriais recentes também indicam melhora, o que, segundo ele, aumenta sua esperança na plena recuperação. “Cada dia com evolução esperada reduz as chances de complicações”, completou.

Bolsonaro permanece em jejum oral e está sendo alimentado exclusivamente por via parenteral. Ele também segue com sessões de fisioterapia motora e respiratória. “Hoje, darei continuidade ao programa de fisioterapia, sentando e caminhando fora do leito”, detalhou.

O ex-presidente disse que ainda não está autorizado a receber visitas e que não há previsão para alta da UTI. Ele encerrou a mensagem agradecendo o apoio recebido.

“Reforço que todas as medidas estão sendo tomadas com muito cuidado, sempre visando minha saúde e a tranquilidade da minha família e daqueles que torcem por mim. Agradeço de coração o carinho, as orações e o respeito de todos neste momento delicado.”