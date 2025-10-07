search
Com desfalques, Goiás recebe o CRB em busca da liderança

O tempo de instabilidade e oscilação acabou para o Goiás. O time não pode mais perder pontos contra adversários considerados inferiores tecnicamente


Herivelto Nunes Por Herivelto Nunes em 07/10/2025 - 08:07

Goiás Wellington Rato
Wellington Rato deve voltar ao time titular (Foto: Reprodução)

Vagner Mancini tem desfalques importantes para escalar o time que vai a campo esta noite no estádio Hailé Pinheiro. O zagueiro Lucas Ribeiro e o atacante Jajá receberam terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. O meia Brayann, expulso ainda no primeiro tempo contra o Volta Redonda, também fica fora do jogo contra o CRB. Na defesa, Luis Felipe e Titi disputam a vaga deixada por Lucas Ribeiro, no meio de campo deve entrar Wellington Rato e no ataque Wellington Matheus deve substituir Jajá.

O tempo de instabilidade e oscilação acabou para o Goiás. O time não pode mais perder pontos contra adversários considerados inferiores tecnicamente, como aconteceu várias vezes. O time esmeraldino poderia estar praticamente classificado para a série A, se não tivesse perdido pontos contra equipes, que à época estavam na zona de rebaixamento, e em alguns casos na lanterna da competição. A Série B deste ano está muito equilibrada, vários times podem crescer na competição e conquistar uma vaga no G4. Por isso, o Goiás não pode mais errar, tem que vencer o jogo desta noite contra o CRB.

A esperança do time esmeraldino se concentra no fato de que o time voltou a jogar bem contra o Volta Redonda. Foi agressivo, acertou a trave do adversário em três oportunidades e por muito pouco não conseguiu uma vitória na cidade do aço. Se jogar com vontade, como jogou em Volta Redonda e for mais eficiente nas finalizações, o Goiás pode sair vitorioso do confronto desta noite na Serrinha. Otimista, o técnico Vagner Mancini afirmou que o Goiás não só vai subir para a Série A, mas vai buscar seu terceiro título de campeão da Série B.

Atlético melhora chances de acesso

Rafael Lacerda acredita na classificação do Atlético
Rafael Lacerda acredita na classificação do Atlético (Foto: Reprodução)

A grande vitória do Dragão sobre o Athletico do Paraná por 3 a 0 aumentou as chances de acesso do time campineiro, que antes desse jogo era de apenas 5,3% de probabilidade e agora chegou a 10,3%. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais. São ainda chances pequenas de acesso, mas se continuar jogando o mesmo futebol praticado contra o Furacão, o rubronegro goiano pode alcançar o sonho de voltar a jogar a Série A. O Atlético Goianiense chegou aos 45 pontos e não corre mais risco de rebaixamento. Uma preocupação a menos, o foco agora é a elite do futebol brasileiro.

Ainda sobre os dados fornecidos pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Vila Nova é o time goiano que praticamente não tem mais chances de se classificar para a Série A. Mas também está muito perto de se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento. A chance de queda é de apenas 1,3%, de acesso 0,22%, ou seja, em 2026, Vila Nova mais uma vez vai disputar a série B do campeonato brasileiro. Em relação ao Goiás, a probabilidade de ser campeão diminuiu um pouco. Era de 19,9% e caiu para 17,7% depois do empate em Volta Redonda. O time esmeraldino tem 69,5% de probabilidade de acesso. Esse indicador já chegou a ser de 80%.

CURTAS

>>> A CBF precisa adotar medidas disciplinares urgentes contra jogadores e dirigentes, que praticamente estão agredindo os árbitros em qualquer jogada que desagrade as partes.

No Brasil, jogadores não respeitam os árbitros
No Brasil, jogadores não respeitam os árbitros (Foto: Reprodução)

>>> Exigem cartão para o adversário que faz a falta e afrontam o juiz de forma desrespeitosa. Quando vai ao VAR, os jogadores seguem o árbitro até o local do aparelho de vídeo, pressionando sua decisão.

>>> Se um determinado jogador ou dirigente é penalizado com cartão amarelo ou vermelho, agridem o juiz com palavras e gestos em total desrespeito ao responsável pela arbitragem e pelo público.

>>> É claro que a arbitragem brasileira precisa melhorar muito. São muitos erros que, muitas vezes, o VAR valida, não corrige. Mas os erros cometidos pelos árbitros brasileiros são de natureza técnica, não de caráter.

>>> Os jogadores também são responsáveis por dificultar o trabalho dos árbitros. Simulam faltas, são teatrais em lances normais, e tentam conseguir penalidades que não existiram. Devem ser severamente punidos por isso.

>>> Para agradar os dirigentes, jogadores, torcedores e parte da imprensa, daqui a pouco a CBF terá que importar árbitros da Europa ou de outros continentes distantes para apitar jogos no Brasil. Nem da América do Sul resolve.

>>> Outra atitude dos jogadores que deve ser reprimida é tirar a camisa do seu Clube quando marcam gols. Desrespeitam o público e impedem os patrocinadores de verem suas marcas expostas no momento mais importante da partida.

Herivelto Nunes

Herivelto Nunes é Jornalista, com Pós Graduação em Gestão de Pessoas, Liderança e Coaching

