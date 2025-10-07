Com desfalques, Goiás recebe o CRB em busca da liderança

Vagner Mancini tem desfalques importantes para escalar o time que vai a campo esta noite no estádio Hailé Pinheiro. O zagueiro Lucas Ribeiro e o atacante Jajá receberam terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. O meia Brayann, expulso ainda no primeiro tempo contra o Volta Redonda, também fica fora do jogo contra o CRB. Na defesa, Luis Felipe e Titi disputam a vaga deixada por Lucas Ribeiro, no meio de campo deve entrar Wellington Rato e no ataque Wellington Matheus deve substituir Jajá.

O tempo de instabilidade e oscilação acabou para o Goiás. O time não pode mais perder pontos contra adversários considerados inferiores tecnicamente, como aconteceu várias vezes. O time esmeraldino poderia estar praticamente classificado para a série A, se não tivesse perdido pontos contra equipes, que à época estavam na zona de rebaixamento, e em alguns casos na lanterna da competição. A Série B deste ano está muito equilibrada, vários times podem crescer na competição e conquistar uma vaga no G4. Por isso, o Goiás não pode mais errar, tem que vencer o jogo desta noite contra o CRB.

A esperança do time esmeraldino se concentra no fato de que o time voltou a jogar bem contra o Volta Redonda. Foi agressivo, acertou a trave do adversário em três oportunidades e por muito pouco não conseguiu uma vitória na cidade do aço. Se jogar com vontade, como jogou em Volta Redonda e for mais eficiente nas finalizações, o Goiás pode sair vitorioso do confronto desta noite na Serrinha. Otimista, o técnico Vagner Mancini afirmou que o Goiás não só vai subir para a Série A, mas vai buscar seu terceiro título de campeão da Série B.

Atlético melhora chances de acesso

A grande vitória do Dragão sobre o Athletico do Paraná por 3 a 0 aumentou as chances de acesso do time campineiro, que antes desse jogo era de apenas 5,3% de probabilidade e agora chegou a 10,3%. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais. São ainda chances pequenas de acesso, mas se continuar jogando o mesmo futebol praticado contra o Furacão, o rubronegro goiano pode alcançar o sonho de voltar a jogar a Série A. O Atlético Goianiense chegou aos 45 pontos e não corre mais risco de rebaixamento. Uma preocupação a menos, o foco agora é a elite do futebol brasileiro.

Ainda sobre os dados fornecidos pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Vila Nova é o time goiano que praticamente não tem mais chances de se classificar para a Série A. Mas também está muito perto de se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento. A chance de queda é de apenas 1,3%, de acesso 0,22%, ou seja, em 2026, Vila Nova mais uma vez vai disputar a série B do campeonato brasileiro. Em relação ao Goiás, a probabilidade de ser campeão diminuiu um pouco. Era de 19,9% e caiu para 17,7% depois do empate em Volta Redonda. O time esmeraldino tem 69,5% de probabilidade de acesso. Esse indicador já chegou a ser de 80%.

CURTAS

>>> A CBF precisa adotar medidas disciplinares urgentes contra jogadores e dirigentes, que praticamente estão agredindo os árbitros em qualquer jogada que desagrade as partes.

>>> Exigem cartão para o adversário que faz a falta e afrontam o juiz de forma desrespeitosa. Quando vai ao VAR, os jogadores seguem o árbitro até o local do aparelho de vídeo, pressionando sua decisão.

>>> Se um determinado jogador ou dirigente é penalizado com cartão amarelo ou vermelho, agridem o juiz com palavras e gestos em total desrespeito ao responsável pela arbitragem e pelo público.

>>> É claro que a arbitragem brasileira precisa melhorar muito. São muitos erros que, muitas vezes, o VAR valida, não corrige. Mas os erros cometidos pelos árbitros brasileiros são de natureza técnica, não de caráter.

>>> Os jogadores também são responsáveis por dificultar o trabalho dos árbitros. Simulam faltas, são teatrais em lances normais, e tentam conseguir penalidades que não existiram. Devem ser severamente punidos por isso.

>>> Para agradar os dirigentes, jogadores, torcedores e parte da imprensa, daqui a pouco a CBF terá que importar árbitros da Europa ou de outros continentes distantes para apitar jogos no Brasil. Nem da América do Sul resolve.

>>> Outra atitude dos jogadores que deve ser reprimida é tirar a camisa do seu Clube quando marcam gols. Desrespeitam o público e impedem os patrocinadores de verem suas marcas expostas no momento mais importante da partida.

