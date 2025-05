Com Fica 2025 em destaque; semana ainda tem críticas à gestão da cultura, podcast de Chico Aafa e mais destaques

Fica 2025 reúne cinema, cultura goiana e shows nacionais na cidade de Goiás

Entre os dias 10 e 15 de junho, a cidade de Goiás será palco de mais uma edição do Fica – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que chega a 2025 com uma programação recheada de cultura, arte e sustentabilidade. Além das mostras de cinema, oficinas e atividades ambientais, o evento contará com 26 atrações culturais locais e regionais, além de três grandes shows nacionais gratuitos: Zeca Baleiro (13/6), Mart’nália (14/6) e Os Paralamas do Sucesso (15/6), todos na Praça de Eventos.

Com o tema “Cerrado: a savana brasileira e o equilíbrio do clima”, o festival destaca manifestações populares, música autoral, samba, forró, arte circense, poesia e rodas de capoeira, valorizando artistas da cidade de Goiás e de outras regiões do estado. Entre os destaques estão Bruna Mendez, Rafael Guerreiro, Alidi, Hugo Vitti, Dante Ventura, Trio Jambu e Juraildes da Cruz.

A programação é gratuita e voltada a todos os públicos, com atividades acontecendo em praças, palcos e espaços culturais da cidade. O Fica é uma realização do Governo de Goiás e da UFG, com apoio de diversas instituições culturais e ambientais.

Nomeações de Sandro Mabel em comissão cultural geram críticas entre artistas

Artistas e produtores culturais de Goiânia reagiram com indignação às nomeações feitas pelo prefeito Sandro Mabel (União Brasil) para a Comissão de Projetos Culturais da capital. Seis membros da própria equipe do Executivo, entre secretários e assessores políticos, passaram a integrar o colegiado responsável por julgar propostas da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

As críticas se concentram na ausência de atuação ou formação na área cultural por parte dos indicados, além do acúmulo de funções e remunerações — cada membro recebe R$ 3 mil mensais pela participação na comissão. A nomeação, segundo representantes da classe artística, compromete a isenção, a capacidade técnica e a legalidade do processo, já que os cargos de secretário municipal exigem dedicação exclusiva, conforme o ordenamento jurídico vigente.

A medida acirra tensões em um momento de crise em áreas essenciais como saúde, educação e cultura em Goiânia. Entidades do setor cobram revisão das nomeações e maior transparência nos critérios adotados pela prefeitura.

Questionado sobre essas insatisfações, o prefeito Sandro Mabel disse que pretende ampliar a diversidade e a representatividade dos contemplados por projetos sob análise da Comissão de Projetos Culturais. Afirmou ainda que escolheu pessoas que “botam as coisas para andar”.

Chico Aafa estreia podcast com reflexões sobre música, arte e sentimentos



O músico Chico Aafa lançou nesta quinta-feira (22/05) o podcast Narrativas da Alma, que estreia com um bate-papo sobre bastidores do álbum Amor Acorde Primeiro. No episódio, o artista conversa com a pianista Andréa Teixeira e o violonista Felipe Valoz sobre canções inéditas e obras de grandes nomes da música brasileira, como Villa-Lobos e Mário de Andrade.

O projeto, patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, propõe discussões sensíveis e temas ligados à arte, memória e vivências emocionais. Os episódios estarão disponíveis no canal do cantor no YouTube e nas redes sociais do artista (@chicoaafacantor).

Giovanna Antonelli e Nath Finanças participam de evento gratuito sobre empreendedorismo feminino em Goiânia



No dia 29 de maio, Goiânia recebe a Caravana Sebrae DELAS – Empreender é poder!, iniciativa gratuita que visa incentivar o empreendedorismo feminino e ampliar o acesso a informações sobre crédito, gestão e mercado. O evento acontece das 9h às 20h, na sede do Sebrae Goiás, no Setor Bueno.

A programação inclui palestras com nomes de peso como a atriz e empresária Giovanna Antonelli, que compartilhará sua trajetória de negócios, e Nath Finanças, referência em educação financeira acessível. Além delas, haverá fala da pastora Marília Pedroza, feira de produtos de empreendedoras locais, espaço kids, e participação de representantes de empresas como Shein, Mercado Livre, Caixa, Banco do Brasil e instituições de fomento.

A entrada é gratuita e as inscrições estão disponíveis neste link. O evento também oferece café da manhã e almoço para as participantes.

Livro revela vivências de padres gays e expõe contradições da Igreja Católica



Recém-lançado pela Matrix Editora, o livro A Vida Secreta dos Padres Gays escancara um dos maiores tabus da Igreja Católica: a presença de homens homossexuais entre padres, seminaristas e membros de ordens religiosas. Escrito por Brendo Silva — especialista em sexualidade e religião e ex-seminarista — a obra traz experiências vividas pelo autor e depoimentos de 16 religiosos, revelando um cotidiano marcado por ambiguidade, silêncio e contradições morais.

Silva, que ingressou na vida religiosa aos 14 anos e chegou a estudar filosofia em seminários na Europa, relata episódios de repressão, “cura gay” e corporativismo dentro da instituição. Segundo ele, muitos seminários, mesmo conservadores, são compostos majoritariamente por homens gays, cuja atuação sustenta áreas fundamentais da Igreja, como a liturgia, a arte sacra e os estudos teológicos.

A obra apresenta testemunhos de padres em atividade, ex-seminaristas e religiosos que enfrentam ou enfrentaram conflitos entre orientação sexual e celibato. Para o autor, a publicação é também um gesto de reparação: “A Igreja precisa ser curada de sua própria homofobia. Não é mais possível ignorar essa discussão”, afirma.

Com linguagem direta e embasamento em vivências reais, A Vida Secreta dos Padres Gays propõe um debate delicado e urgente sobre moral, identidade e espiritualidade.

Brasil brilha em Cannes: Wagner Moura e Kleber Mendonça fazem história com “O Agente Secreto”