Com mercado aquecido, Goiânia é um canteiro de empregos na construção civil

Consolidada como a terceira capital com maior mercado imobiliário do Brasil no primeiro semestre deste ano, segundo levantamento da Brain Inteligência Imobiliária, Goiânia é hoje um canteiro de oportunidades de empregos nos canteiros de obras.

Um reflexo disso é que neste mesmo período, Goiás foi o sexto estado com o maior número de empregos criados na construção civil, com um saldo positivo de 9,5 mil novas vagas – sendo que quase a metade (4,5 mil) destinadas à Goiânia e sua região metropolitana. A capital goiana foi o quinto município brasileiro com o maior número de vagas criadas na construção no mesmo período. Os dados são da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Com tantas vagas ofertadas, muitas incorporadoras em Goiânia têm lançado mão de um planejamento mais detalhado e antecipado para garantir a contratação dos profissionais qualificados que precisam. Entre as estratégias estão as apostas em meritocracia, estabilidade e crescimento profissional.

Assim, concluindo uma obra, com outra em andamento e a perspectiva de abrir um novo canteiro nos próximos dois meses, a Yutá Incorporadora, está hoje com 30 oportunidades de trabalho em aberto, sendo 15 vagas para pintores, três vagas para instalador de portas, duas vagas para instalador de bancadas, quatro vagas para pedreiro de revestimento cerâmico, seis vagas para ajudantes.

Planejamento antecipado

Para driblar o mercado aquecido, uma tática é reter mão de obra qualificada. “Na obra que devemos iniciar nos próximos dois meses pretendemos aproveitar ao máximo os colaboradores internos de obras que já estão terminando.

Para se ter uma ideia, nesse próximo empreendimento que iremos erguer serão, só na fase inicial, necessário cerca de 30 colaboradores. Esse número cresce de forma significativa conforme o avanço das etapas, podendo chegar a aproximadamente 150 operários diretos, dependendo do porte da construção”, explica Emerson Soares de Andrade, diretor técnico da Yutá.

Ele explica que para fidelizar e descobrir novos talentos, a empresa busca ter com seus colaboradores, em especial os dos canteiros de obras, um olhar atento e individualizado, monitorando desempenho e comportamento. “Buscamos sempre promover o crescimento profissional e financeiro desses trabalhadores com base na meritocracia, gerando engajamento e fidelização. Além disso, incentivamos e patrocinamos capacitações internas, criando oportunidades de desenvolvimento contínuo”, detalha o diretor da Yutá.

Outra alternativa adotada pela incorporadora para contornar a carência de mão de obra qualificada é o investimento em tecnologia e adoção de técnicas construtivas mais modernas. “Buscamos sempre investir em soluções construtivas racionais, como o uso de elementos industrializados ou pré-fabricados (paredes acartonadas, escadas pré-moldadas, produção em fábricas externas). Também priorizamos o uso de máquinas, equipamentos e ferramentas que otimizem a logística e reduzam a dependência de mão de obra intensiva no canteiro”, salienta o diretor técnico.

