Daniel Vilela lidera disputa para o governo de Goiás com 42,3%, mostra pesquisa AtlasIntel

Em todos os cenários, vice-governador aparece com vantagem de mais de 25 pontos sobre o senador Wilder Morais e o ex-governador Marconi Perillo


26/09/2025

Daniel Vilela disputa
Daniel Vilela lidera disputa para o governo de Goiás com 42,3%, mostra AtlasIntel (Foto: Divulgação)

O vice-governador Daniel Vilela (MDB) lidera a disputa para o governo de Goiás nas eleições de 2026 com ampla vantagem sobre o senador Wilder Morais (PL), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e a deputada federal Adriana Accorsi (PT). Os números são da pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira (26). O emedebista lidera todos os cenários. O levantamento foi divulgado primeiro pela CNN e pela revista IstoÉ.

Daniel Vilela tem 42,3% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Em segundo, Wilder marca 16,5%. A vantagem do emedebista sobre o pré-candidato do PL é de 25,8 pontos percentuais. Em terceiro, Marconi Perillo registra 15,6% e Adriana Accorsi, 15,4%. Wilder, Marconi e Adriana estão tecnicamente empatados. Telêmaco Brandão (Novo) é citado por 0,3%.

O vice-governador destaca-se entre os eleitores mais jovens (57,6%), com ensino fundamental (54,7%) e nas regiões Norte e Noroeste do estado (60%). Wilder tem mais menções entre evangélicos (22,8%) e crentes sem religião (24%). Já Adriana Accorsi destaca-se entre eleitores da capital (40,3%), provavelmente puxada pela forte lembrança de ter concorrido ao Paço em 2024, quando terminou em terceiro lugar.

Em outro cenário, sem Marconi e com a troca de Wilder pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL), Daniel Vilela mantém a primeira colocação. O emedebista lidera com 43,1% das intenções de voto. Em segundo, Gayer marca 25,4%. Adriana Accorsi, em terceiro, tem 21,4%. Telêmaco Brandão mantém 0,3%.

A AtlasIntel entrevistou 2.872 eleitores em Goiás entre os dias 17 e 23 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%.

