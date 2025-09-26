Cora reúne acolhimento humanizado e tecnologia de ponta no tratamento do câncer infantojuvenil

O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), inaugurado nesta quinta-feira (25/9) pelo governador Ronaldo Caiado, oferece estrutura moderna, com tecnologia de ponta e já é um modelo de acolhimento humanizado que tem transformado a rotina de pacientes e famílias na primeira unidade pública do Estado dedicada exclusivamente ao tratamento de câncer em crianças e adolescentes com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Cora conta com leitos de internação e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), centro cirúrgico moderno, unidade de transplante de medula óssea e suítes projetadas para garantir acolhimento aos pacientes e seus familiares. A estrutura foi pensada para unir ciência de ponta e cuidado humano, com ambientes lúdicos e coloridos, brinquedotecas, áreas de convivência e luz natural, preservando a infância mesmo em meio ao tratamento. O acesso ao Cora é regulado pelo sistema da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A equipe multiprofissional foi especialmente treinada para se comunicar com crianças e adolescentes em uma linguagem acessível e afetuosa. “Esse acolhimento diferenciado, que prioriza o atendimento humanizado e empático, em que as necessidades emocionais de pacientes e o conforto às famílias são levados em conta, fortalece a saúde e amplia as chances de cura de quem está passando pelo tratamento oncológico”, explica o secretário de Estado da Saúde, Rasivel dos Reis Santos Júnior.

“Aqui é excelente. Os profissionais são carinhosos e atenciosos. Isso faz diferença no tratamento. É muito bom ter um hospital só para crianças, onde elas se sentem mais à vontade e até brincam”, relata Maria Cristina Guimarães, avó que acompanha a neta Alice Guimarães Santana, de 7 anos, que trata de leucemia. “Foi uma benção esse hospital ter sido inaugurado logo porque senão a gente teria que ir para São Paulo ou Brasília”, frisou Maria Cristina, que mora em Itapirapuã, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia.

Responsável pela gestão do Cora e presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, reafirma a qualidade do atendimento da unidade e o quanto isso tem peso no acompanhamento terapêutico. “O governador Ronaldo Caiado garantiu que o Cora tenha nível de excelência. Temos aqui o que há de melhor no mundo para propiciar acolhimento e humanização. É o melhor remédio e completa o tratamento”, explicou.

Tecnologia

Aliado ao atendimento humano, o Cora conta com equipamentos modernos que facilitam o diagnóstico e a terapia. O aparelho de ressonância magnética nuclear 1,5T, de última geração, é acoplado ao Centro Cirúrgico e possibilita a realização do exame no ato da cirurgia, garantindo maior precisão em neurocirurgia. O serviço combina alta resolução com inteligência artificial (IA), com investigações precoces e precisas do câncer.

Outro diferencial é a reabilitação com robótica, que auxilia na reabilitação neurológica e motora. Os robôs oferecem suporte físico para as pernas, permitindo que os pacientes retornem às suas atividades normais. Esteiras sensorizadas com realidade virtual integram o equipamento C-Mil, que torna a reabilitação mais lúdica para os pacientes pediátricos. Além disso, o Cora conta com simuladores clínicos para capacitação da equipe da unidade.

O setor de Transplante de Medula Óssea (TMO) é outro ponto de inovação do Cora. Dispõe de camas hospitalares vinculadas a colchões terapêuticos de alta tecnologia. Além disso, a ala possui um avançado sistema de filtragem, que garante uma camada extra de segurança e pureza ao ar respirado pelos pacientes transplantados, impedindo a entrada de bactérias e contaminações durante o período de recuperação dos pacientes.

Esperança

O médico patologista Pedro Henrique Assis junto com a esposa Morgana Morais acompanham o filho Olavo Carvalho Morais, de 5 anos, que trata de um linfoma linfoblástico, considerado agressivo e raro. Ele destaca que vieram para unidade via regulação. “Isso aqui é uma esperança para todo mundo porque antigamente a gente teria que ir para longe e hoje nós conseguimos ter esse tratamento no Estado”, salientou o pai. “Todo mundo, desde os médicos até os auxiliares, tem um carinho especial com as crianças. Esse aconchego faz diferença para enfrentar a doença”, afirmou a mãe.

Em terapia contra o linfoma de Hodgkin, o pequeno Igor Gabriel Cardoso, de 11 anos, está acompanhado da avó Francisca Celestina de Melo. Eles vieram de Estrela do Norte, cerca de 400 quilômetros de Goiânia, e durante o tratamento no Cora estão hospedados na casa de apoio do hospital. “O atendimento é muito bom. Estou feliz por ter essas pessoas cuidando dele”, reforçou.

Histórias como a de Cecília Pereira dos Santos, de 3 anos, também mostram a relevância do Cora. Sua mãe, Fabiana Bispo dos Santos, lembra que a filha foi uma das primeiras pacientes internadas: “Fomos muito bem recebidos. O atendimento foi incrível desde o dia que chegamos. Graças a Deus, tenho muito que agradecer, está dando tudo certo”, sublinhou ela acompanhada do marido Inácio Pereira da Costa.

Atendimentos do Cora nos três primeiros meses:

225 cirurgias

146 internações em enfermaria

35 internaçoes em UTI

104 sessões de quimioterapia

102 ressonânicias

182 tomografias

2.081 procedimentos realizados

526 consultas médicas

275 profissionais capacitados pelo Hospital do Amor de Barretos (SP)

Funcionamento: 24h/dia

