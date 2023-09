Combate à discriminação no mercado de trabalho é tema de campanha

Na próxima quinta-feira, 28, será realizado o evento de lançamento da campanha publicitária “Iguais como você e eu”, que tem como objetivo combater o preconceito e incentivar a diversidade no mercado de trabalho goiano. A solenidade ocorre às 14h, na Casa da Indústria, em Goiânia-GO.

A campanha traz representantes de diversos grupos historicamente discriminados: pessoas LGBTQIA+; pessoas com deficiência visual, física e auditiva; espectro autista; negros; Síndrome de Down. O estudante de Educação Física João Vitor de Paiva, considerado nacionalmente um dos mais importantes influenciadores com deficiência, estampa uma das peças da campanha.

Nesta primeira fase, a veiculação será feita na parte traseira (backbus) de 20 ônibus que percorrem linhas interestaduais (partindo do estado de Goiás) e terá duração de 28 meses.

A iniciativa é do Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho de Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS (FIMTPODER), do Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) e do Grupo FelizCidade.