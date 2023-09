Começa amanhã (14) a Festa da Melancia, em Uruana

Começa nesta quinta-feira (14), a tradicional Festa da Melancia, em Uruana, no interior do Estado. O evento será realizado no Parque de Exposições entre os dias 14 e 17 de setembro.

Com o apoio da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), a festa contará com concursos, desfiles e atrações musicais para a população. No estande da Agência, os visitantes podem conhecer as ações e programas de assistência técnica e extensão rural que a Emater realiza junto aos produtores rurais da região. No domingo, 17, serão distribuídas 600 mudas de espécies nativas do Cerrado.

Na programação da Festa da Melancia deste ano terá degustação gratuita da fruta para o público durante todos os dias do evento.