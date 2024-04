Comércio goiano registra alta nas vendas de fevereiro

O comércio goiano registrou alta de 7% no mês de fevereiro, na comparação com o mesmo período de 2023. Esse é o maior resultado para o mês de fevereiro desde 2019.

A alta foi puxada pelas vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (29,2%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (18,7%).

Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com apuração do Instituto Mauro Borges (IMB).

O levantamento também mostra que o nível de atividade do comércio goiano, medido pelo índice com ajuste sazonal, atingiu o seu maior patamar desde abril de 2015.

No acumulado no ano a alta foi de 5,4%, com destaque para as vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (18%) e hipermercados e supermercados (12,6%).

O acumulado nos últimos 12 meses registrou crescimento de 1,4%, puxado também pela alta nas vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (12,2%).

Comércio goiano

“O crescimento do comércio em Goiás contribui com o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Como em qualquer região, o comércio desempenha um papel fundamental na geração de emprego e renda para as famílias”, destaca o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

O diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo, salienta que os dados da pesquisa confirmam o constante crescimento do estado.

“Atingimos em fevereiro o maior nível de atividade do comércio, com ajuste sazonal, desde 2015. Os avanços no setor são notáveis, e todos esses resultados contribuem com o desenvolvimento da nossa economia”, conclui.

Nacional

O comércio brasileiro registrou alta de 8,2% no mês de fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado no ano e acumulado em 12 meses, o crescimento foi, respectivamente, de 6,1% e 2,3%.