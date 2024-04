Comida di Buteco começa amanhã (05), com petiscos a R$ 35

Começa nesta sexta-feira (5/4) a edição de 2024 do concurso Comida di Buteco. Em Goiás, o circuito conta com 57 estabelecimentos nas cidades de Goiânia e Aparecia de Goiânia que concorrem ao título de melhor boteco do estado. Neste ano, os petiscos têm preço fixo de R$ 35.

O lema de 2024 é “Somos Todos Buteco”. Com esse slogan, o concurso reitera mais uma vez o boteco como um grande protagonista da sociabilidade brasileira e demarca a existência de uma “cultura de buteco” em todo o país.

Neste ano o tema é livre. Os ingredientes dos participantes são a criatividade, resgate, inovação, pesquisa e motivação para criar cada um dos petiscos da edição, que vai até o dia 5 de maio.

Iniciado em 2000, na cidade de Belo Horizonte, o Comida di Buteco abrange, atualmente, todo o País e chega a 24ª edição nacional, sendo a 16ª em Goiás. Em 2023 o concurso ganhou quatro novos circuitos e chegou a 1.000 botecos participantes em todo o Brasil. Um novo recorde foi alcançado em 2024, com 1.100 estabelecimentos por todo o país.

Dinâmica e premiação

O Comida di Buteco é um concurso e não um festival, pois é eleito o melhor boteco e não o melhor petisco. Público e jurados visitam os estabelecimentos dando notas de 1 a 10 em: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados, 50%.

Realizado em duas etapas, sendo a primeira regional e a segunda, nacional. Na primeira etapa, público e jurados locais avaliam os participantes da própria cidade. Os campeões de cada circuito recebem um novo corpo de jurados que visita e avalia os vencedores para que, então, seja eleito o melhor boteco do Brasil, que é anunciado em julho, numa festa realizada em São Paulo.