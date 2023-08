Companhia ferroviária Rumo adere ao Programa Juntos Pelo Araguaia

A companhia ferroviária Rumo Logística, que concluiu as obras da Ferrovia Norte-Sul, formalizou sua a adesão ao Programa Juntos pelo Araguaia (JPA), cooperação público-privada voltada para a recuperação de áreas degradadas da bacia hidrográfica do rio nos estados de Goiás e do Mato Grosso.

A empresa ficará responsável pela compensação florestal de 400 hectares na região do Rio Araguaia, e começa com um piloto de 50 hectares no município de Mineiros, região Sudoeste de Goiás. A empresa credenciada para as atividades de recuperação de áreas degradadas é STCP Engenharia de Projetos. “É um grande privilégio participar. Nós acreditamos muito no projeto, achamos que gera valor para a sociedade como um todo”, afirma o diretor de Relações Governamentais da companhia, Alexandre Porto.

Juntos Pelo Araguaia

Lançado em 05 de junho de 2019, o Programa juntos pelo Araguaia tem como objetivo promover a recuperação de áreas degradadas e o reflorestamento no bioma cerrado. Visa contribuir para a melhoria da qualidade do rio, reabastecer os mananciais, preservar o meio ambiente e regenerar ecossistemas fragilizados. Além disso, tem por meta fornecer serviços ambientais, como a captura de carbono, e promover mudança cultural que resulte em práticas sustentáveis de ocupação do território.

O objetivo do programa é promover a recuperação de 10 mil hectares de áreas degradadas da bacia hidrográfica do Rio Araguaia nos estados de Goiás e do Mato Grosso. Diretamente, o público-alvo do JPA engloba a população de 28 municípios dos estados de Goiás (16 localidades) e Mato Grosso (12), na Região Centro-Oeste do Brasil.

Na cooperação público-privada, o Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-GO) e o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-MT) formam a governança do Programa Juntos pelo Araguaia (JPA). Os investidores são as empresas Anglo American, Hypera Pharma, State Grid e Rumo. A Pilar Gold Inc é agente de sustentabilidade.

A execução está a cargo do Instituto Espinhaço e a STCP Engenharia de Projetos está credenciada. A rede de sinergia engloba a Universidade Federal de Viçosa (UFV), responsável pelos estudos científicos do programa, Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Sistema Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) /Senar/Ifag/Sindicato Rural. Em Goiás, as prefeituras municipais de Aragarças, Bom Jardim de Goiás, Baliza, Piranhas e Santa Rita do Araguaia são as apoiadoras locais.