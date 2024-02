Confira como serão os bloqueios em Goiânia para o Carnaval

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), informa que serão realizados bloqueios de vias durante as festividades de Carnaval, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, em pontos específicos da cidade.

Neste período, cerca de 310 agentes de trânsito realizam os serviços de monitoramento viário e de atendimento a ocorrências, que são informadas por meio da Central de Operações de Trânsito (COT), pelo telefone (62) 3524-1220.

A Mobilidade lembra que o Brasil é, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o terceiro país com mais mortes no trânsito, atrás somente da China e da Índia. E, neste período de festas, os cuidados devem ser redobrados para evitar acidentes no trânsito.

O diretor de fiscalização de trânsito da Mobilidade, Horácio Ferreira, frisa que os agentes darão todo apoio necessário para garantir a segurança de todos. “Estaremos em força-tarefa para garantir a segurança da população, com mais de 300 agentes de plantão para dar apoio aos blocos de Carnaval”, afirma.

Veja a programação dos blocos

Escolas de Samba que terão apoio no fechamento de ruas e monitoramento de agentes da Mobilidade:

Dia 10 de fevereiro

Escola Blocão 1018

Início: 17h

Encerramento: 23h

Local: Rua 1012- Setor Pedro Ludovico

Bloco das Divas

Início: 12h

Encerramento: 23h

Local: Rua 15, Cepal – Setor Sul

Escola de Samba Rainha de Goiás

Início: 17h

Encerramento: 23h

Local: Rua 28, Em frente à Praça 3 Amores, Residencial Itaipú

Escola Brasil Mulato

Início: 17h

Encerramento: 23h

Local: Rua 1060, Setor Pedro Ludovico

Carnaval de Rua

Início: 15h

Encerramento: 23h

Local: Rua 2013, Setor Parque Atheneu

Carnaval da Rua 8

Início: 18h

Encerramento: 23h

Local: Rua 8, Centro

Bloquinho do Ponto G

Início: 14h

Encerramento: 23h

Local: Rua C- 149, Setor Jardim América

Bloquinho Não é Não

Início: 14h

Encerramento: 16h30

Local: Avenida Aragua, Centro

Bloquinho Infantil

Início: 14h

Encerramento: 16h30

Local: Residencial Eldorado, Residencal Eldorado Oeste

Bloquinho Forno Eletrônico

Início: 14h

Encerramento: 22h

Local: Tank Cheio Bar – Rua 134, Setor Sul

Bloquinho do Mara

Início: 18h

Encerramento: 21h

Local: Alameda Leopoldo de Bulhões com Rua 1012, Setor Pedro Ludovico

Goiânia tem Carnaval

Início: 14h

Encerramento: 23h

Local: Praça Cívica, Centro

Dia 11 de fevereiro

Goiânia tem Carnaval

Início: 14h

Encerramento: 23h

Local: Praça Cívica, Centro

Bloco Capivara

Início: 18h30

Encerramento: 20h

Local: Rua 72, Centro

Black Bloco

Início: 12h

Encerramento: 22h

Local: Tank Cheio Bar – Rua 134, Setor Sul

Bloco Pulsar

Início: 14h

Encerramento: 22h

Local: Viela 120, Setor Sul

Carna Synic

Início: 8h

Encerramento: 22h

Local: Rua 115, Setor Sul

Carnaval de Rua

Início: 15h

Encerramento: 23h

Local: Rua 2013, Setor Parque Atheneu

Festividade de Carnaval

Início: 14

Encerramento: 23h

Local: Avenida Sede, Setor Novo Planalto

Escola de Samba Flora do Vale

Início: 19h

Encerramento: 23h

Local: Rua Nativo da Natividade, Residencial Vale dos Sonhos

Escola de Samba Mocidade do Samba

Início: 17h

Encerramento: 23h

Local: Avenida Diário Vieira Machado, Quadra 35, Lote 27-A – Setor Balneário Meia Ponte

Dia 12 de fevereiro

Goiânia tem Carnaval

Início: 14h

Encerramento: 23h

Local: Praça Cívica, Centro

Escola de Samba Beija-Flor

Início: 12h

Encerramento: 23h

Local: Alameda Botafogo, Setor Pedro Ludovico

Bloco Carrinho de Mão Eletrônico

Início: 19h

Encerramento: 22h

Local: Rua 77 – Jardim Goiás (Dias Cervejaria)

Dia 13 de fevereiro

Goiânia tem Carnaval

Início: 14h

Encerramento: 23h

Local: Praça Cívica, Centro

Bloco Esquenta LGBTQIA+

Início: 14h

Encerramento: 22h

Local: Praça Tamandaré

Bloco Selvática

Início: 16h

Encerramento: 22h

Local: Rua 34, Setor Sul (Tank Cheio Bar)

Escola de Samba Acadêmicos do Samba

Início: 13h

Encerramento: 20h

Local: Praça C-170 – Jardim América