Pela primeira vez, um produto nativo do Cerrado brasileiro conquista autorização formal para ser comercializado em toda a União Europeia. A castanha de baru, considerada um superalimento por suas propriedades nutricionais e símbolo da sociobiodiversidade do bioma, teve sua regulamentação oficialmente publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 30 de junho de 2025. A medida, que segue a aprovação inédita pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) em fevereiro deste ano, representa um marco histórico para a valorização dos recursos naturais brasileiros e o fortalecimento das comunidades tradicionais.

A conquista é fruto de 25 anos de trabalho contínuo da CoopCerrado, em parceria técnica com o Cedac (Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado), em defesa da sociobiodiversidade e da economia de base comunitária. Com apoio da iniciativa internacional Partnerships for Forests, foi elaborado um dossiê técnico-científico sobre o consumo seguro da castanha de baru (Dipteryx alata) no Brasil, que embasou a aprovação europeia.

“A regulamentação da castanha de baru na Europa é mais do que uma vitória comercial. É o reconhecimento de um modelo de desenvolvimento que integra conservação ambiental, soberania alimentar e valorização cultural das comunidades do Cerrado”, afirma a equipe do Cedac.

A castanha de baru é rica em proteínas, fibras, ácidos graxos essenciais e minerais. Sua entrada no mercado europeu reforça uma estratégia sustentável que alia geração de renda com conservação da biodiversidade. O baru é o primeiro produto da sociobiodiversidade do Cerrado a conquistar esse patamar internacional, fortalecendo o bioma mais ameaçado do Brasil frente ao avanço do agronegócio – em 2024, o Cerrado perdeu mais de 652 mil hectares por desmatamento.

Desde 2000, o Cedac atua junto a comunidades tradicionais para desenvolver a cadeia produtiva do baru. O trabalho começou com 60 famílias no estado de Goiás e resultou na criação de produtos como castanha torrada, farinha de baru e barras de cereais, além de sua inclusão na alimentação escolar pública e em programas de compras institucionais. Em 2014, o baru tornou-se o primeiro produto do Cerrado com certificação orgânica nacional. Em 2023, foi certificada a produção orgânica e Fair For Life para os mercados dos EUA e Europa.

Hoje, a CoopCerrado organiza mais de 7 mil famílias de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais em seis estados brasileiros, promovendo o manejo sustentável e a comercialização de 176 espécies nativas do Cerrado, Amazônia e Caatinga.

A entrada no mercado europeu amplia significativamente as perspectivas comerciais do baru, posicionando-o ao lado de outras castanhas brasileiras consolidadas, como a do Pará e a de caju. A regulamentação também fortalece a posição da castanha de baru como a “8ª Castanha do Mundo”, abrindo portas para o reconhecimento global de um alimento ancestral e de grande valor ecológico, econômico e cultural.