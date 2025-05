Consórcio de prefeitos de Minas Gerais visita Alego

O programa Conecta Goiás, iniciativa do Governo de Goiás, que contou com o trabalho legislativo do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Bruno Peixoto, tem despertado o interesse de gestores de outros estados. A eficácia do projeto motivou a visita do presidente do Codanorte – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Norte de Minas – que estará nesta quarta-feira (14), às 14h, na Alego para conhecer de perto a base legal que viabilizou a estruturação e implantação do programa.

A comitiva será liderada por Miguel Felipe, prefeito de Felício dos Santos (MG) e presidente do consórcio, que reúne 68 municípios mineiros com atuação integrada em diversas áreas da administração pública.

O Conecta Goiás é um programa inovador do Governo de Goiás que leva internet de alta velocidade a escolas públicas, delegacias, unidades de saúde e demais órgãos públicos, especialmente em regiões remotas e rurais promovendo uma verdadeira democratização digital. Além disso, a iniciativa integra câmeras de CFTV públicas e privadas, formando uma ampla rede de monitoramento que reforça a segurança pública em todo o estado.

A viabilidade legislativa do Conecta Goiás foi garantida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, que conduziu o processo de articulação para assegurar a base legal do programa, permitindo sua implantação em parceria com o Governo do Estado.

Durante a visita, o presidente do Codanorte e sua equipe técnica conhecerão os detalhes operacionais, jurídicos e tecnológicos do programa, com o objetivo de avaliar a possibilidade de replicar a experiência em Minas Gerais. O interesse do consórcio é trazer soluções modernas de conectividade, segurança, eficiência administrativa e universalização digital para os municípios do Norte mineiro com um projeto semelhante ao Conecta Goiás.

A Assembleia Legislativa de Goiás, sob a presidência de Bruno Peixoto, segue como referência nacional em inovação legislativa e apoio a políticas públicas transformadoras, servindo de modelo para outras regiões do Brasil. O Conecta Goiás é um desses projetos.

Cármen Lúcia pede que eleitor regularize título até 19 de maio