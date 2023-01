Construtora abre vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Cerca de 130 vagas de emprego destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência foram disponibilizadas pela MRV, empresa do grupo MRV&CO. Para as oportunidades, não há pré-requisitos, e as vagas são destinadas para diversos cargos da construção civil como pedreiro, servente, pintor, almoxarife, serviços gerais, porteiro, entre outros.

Em Goiás, para a cidade de Goiânia, há 14 vagas disponíveis para os cargos de pintor, pedreiro, almoxarife, porteiro, auxiliar de limpeza, servente, dentre outros. O salário é compatível com o mercado e a empresa oferece benefícios como: cesta básica, transporte, seguro de vida, alimentação e refeitório no local.

“Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019 afirmam que apenas 28,3% das pessoas com deficiência possuem participação no mercado de trabalho, isso significa que, sete em cada dez PCDs estão desempregados. A MRV entende que é importante atuar para minimizar esses números”, afirma Patrícia Spadano, Gestora da Atração de Talentos da MRV&CO.

A MRV é responsável pela manutenção de mais de 20 mil postos de trabalho no país e investe, constantemente, na diversidade e inclusão de seus profissionais. “Atualmente, já contamos com a atuação de profissionais com Síndrome de Down em setores administrativos e em alguns canteiros de obra, mas queremos aumentar esse volume. Nos canteiros, temos projetos voltados à inclusão e qualificação da mão de obra feminina, visando aumentar a participação das mulheres nesses locais, que são predominantemente masculinos”, cita a gestora.

Os interessados em se candidatar para as vagas PCD podem enviar o currículo pelo e-mail [email protected]. O prazo de envio do currículo é até o dia 28/01.