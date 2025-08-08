Consumidor goianiense mantém hábito de presentear, mesmo com orçamento apertado

Uma pesquisa conduzida pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) apontou que 65% dos consumidores nas capitais brasileiras, incluindo Goiânia, pretendem ir às compras nos próximos dias em busca do presente para o Dia dos Pais. Isso representa cerca de 106,3 milhões de pessoas.

A expectativa é de que o comércio e o setor de serviços movimentem R$ 27,13 bilhões em todo o país. A maioria dos consumidores deve gastar R$ 255 e adquirir, em média, 1,7 presentes. Roupas (44%), perfumes (34%) e calçados (31%) lideram a lista dos itens mais citados e o pagamento à vista é a forma preferida de quitação (76%), especialmente via PIX, que já representa 46% das transações. Por outro lado, 39% têm intenção de pagar parcelado, com destaque para o cartão de crédito (30%). Em média, serão feitas três prestações.

Na capital goiana, a data é tida como muito relevante para o calendário do varejo. O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Goiânia, Geovar Pereira, destaca que a motivação emocional do Dia dos Pais costuma sustentar o consumo. “O consumidor goianiense valoriza a data e, apesar de mais cauteloso, vai às compras. A diferença é que hoje ele pesquisa mais, compara ofertas e prioriza o pagamento imediato para tentar não comprometer tanto o orçamento”, avalia.

A pesquisa confirma o comportamento descrito pelo dirigente. Cerca de 78% dos consumidores afirmam que pretendem pesquisar preços antes de comprar, e 81% farão isso pela internet. As vitrines, no entanto, continuam influentes, e 76% dos entrevistados disseram que vão optar por comprar em lojas físicas, sobretudo em shoppings centers, lojas de departamento e centros populares.

Inadimplência entre os consumidores

Ainda que a intenção de consumo permaneça em tom positivo, o levantamento aponta sinais de alerta. Cerca de 35% dos que pretendem presentear estão com contas em atraso, e 74% desses também têm o nome negativado. Além disso, 24% dos entrevistados admitem gastar mais do que podem com presentes para a data, enquanto 13% afirmam que deixarão de pagar alguma conta para comprar o mimo do pai.

Entre os consumidores que projetam gastar mais do que em 2024, 58% dizem que querem adquirir produtos de melhor qualidade, 36% pretendem comprar mais de um item e 34% citam o aumento dos preços como justificativa. No sentido oposto, os que pretendem reduzir os gastos apontam, principalmente, o desejo de economizar, as dificuldades financeiras e o endividamento como fatores decisivos.

O principal destino dos presentes será o próprio pai (57%), seguido por cônjuge (19%), sogro (11%) e pai dos filhos (10%). A maioria das comemorações deve acontecer em casa, com encontros familiares simples, mas com forte apelo afetivo.