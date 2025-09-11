Consumidores têm até domingo para se cadastrar na Nota Goiana e concorrer a R$ 200 mil em prêmios

Consumidores que ainda não participam da Nota Fiscal Goiana têm até este domingo (14/09) para se cadastrar e garantir a participação no sorteio de setembro, que será realizado no próximo dia 25, na sede da Secretaria da Economia de Goiás. Ao todo, serão distribuídos R$ 200 mil em prêmios em dinheiro.

A inscrição é simples e gratuita. Basta acessar o site oficial www.goias.gov.br/nfgoiana, clicar no menu Cadastre-se e informar CPF, data de nascimento e nome da mãe. Em seguida, o sistema solicita dados complementares, como e-mail, telefone, endereço e criação de senha.

Com o cadastro ativo, o consumidor passa automaticamente a concorrer aos sorteios mensais, sempre que incluir o CPF na nota fiscal. Quem se cadastrar até domingo já receberá um bilhete eletrônico para participar da premiação de setembro.

Como funciona a premiação

A cada R$ 100 em compras com CPF, o participante acumula um bilhete eletrônico. Em todos os sorteios mensais, o programa distribui R$ 200 mil em prêmios, divididos da seguinte forma:

1 prêmio principal de R$ 50 mil;

3 prêmios de R$ 10 mil;

4 prêmios de R$ 5 mil;

50 prêmios de R$ 1 mil;

100 prêmios de R$ 500.

Os valores são brutos, sujeitos à incidência de Imposto de Renda.

De acordo com Leonardo Vieira de Paula, coordenador da Nota Goiana, é importante que os inscritos mantenham seus dados sempre atualizados. “Os participantes devem consultar regularmente o site do programa para conferir os resultados no menu Sorteios”, ressalta.

Benefício extra: desconto no IPVA

Além da chance de ganhar prêmios em dinheiro, os consumidores cadastrados podem conquistar até 10% de desconto no valor do IPVA, de acordo com a frequência de inclusão do CPF nas compras.

Time Goiano do Coração

Em setembro também será realizada a terceira premiação do ano da campanha Time Goiano do Coração, vinculada à Nota Goiana. Os times da primeira divisão do Campeonato Goiano de futebol concorrem a R$ 1 milhão em recursos.