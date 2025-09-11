search
Geral

Consumidores têm até domingo para se cadastrar na Nota Goiana e concorrer a R$ 200 mil em prêmios

Sorteio de setembro será no dia 25 e programa também oferece até 10% de desconto no IPVA para participantes cadastrados.


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/09/2025 - 09:35

Foto: Divulgação

Consumidores que ainda não participam da Nota Fiscal Goiana têm até este domingo (14/09) para se cadastrar e garantir a participação no sorteio de setembro, que será realizado no próximo dia 25, na sede da Secretaria da Economia de Goiás. Ao todo, serão distribuídos R$ 200 mil em prêmios em dinheiro.

A inscrição é simples e gratuita. Basta acessar o site oficial www.goias.gov.br/nfgoiana, clicar no menu Cadastre-se e informar CPF, data de nascimento e nome da mãe. Em seguida, o sistema solicita dados complementares, como e-mail, telefone, endereço e criação de senha.

Com o cadastro ativo, o consumidor passa automaticamente a concorrer aos sorteios mensais, sempre que incluir o CPF na nota fiscal. Quem se cadastrar até domingo já receberá um bilhete eletrônico para participar da premiação de setembro.

Como funciona a premiação

A cada R$ 100 em compras com CPF, o participante acumula um bilhete eletrônico. Em todos os sorteios mensais, o programa distribui R$ 200 mil em prêmios, divididos da seguinte forma:

  • 1 prêmio principal de R$ 50 mil;
  • 3 prêmios de R$ 10 mil;
  • 4 prêmios de R$ 5 mil;
  • 50 prêmios de R$ 1 mil;
  • 100 prêmios de R$ 500.

Os valores são brutos, sujeitos à incidência de Imposto de Renda.

De acordo com Leonardo Vieira de Paula, coordenador da Nota Goiana, é importante que os inscritos mantenham seus dados sempre atualizados. “Os participantes devem consultar regularmente o site do programa para conferir os resultados no menu Sorteios”, ressalta.

Benefício extra: desconto no IPVA

Além da chance de ganhar prêmios em dinheiro, os consumidores cadastrados podem conquistar até 10% de desconto no valor do IPVA, de acordo com a frequência de inclusão do CPF nas compras.

Time Goiano do Coração

Em setembro também será realizada a terceira premiação do ano da campanha Time Goiano do Coração, vinculada à Nota Goiana. Os times da primeira divisão do Campeonato Goiano de futebol concorrem a R$ 1 milhão em recursos.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Bolsa Família
Geral

Bolsa Família: 2 milhões de famílias terão que atualizar dados do CadÚnico

11/09/2025
Operação em Goiás mira fraude no IPVA de veículos elétricos e híbridos
Geral

Operação em Goiás mira fraude no IPVA de veículos elétricos e híbridos

11/09/2025
Mega-Sena acumula e vai a R$ 55 milhões; veja resultado
Geral

Acumulou! Ninguem acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2.912

10/09/2025
A unidade é administrada pela Fundação Pio XII, mesma mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP),
Geral

Hospital Cora será inaugurado em 25 de setembro em Goiás

09/09/2025
Horóscopo de hoje, 9 de setembro: terça-feira pede clareza e escolhas conscientes
Geral

Horóscopo de hoje, 9 de setembro: terça-feira pede clareza e escolhas conscientes

09/09/2025
Horóscopo de hoje, 11 de setembro de 2025: quinta-feira traz equilíbrio e foco no essencial
Horóscopo

Horóscopo de hoje, 11 de setembro de 2025: quinta-feira traz equilíbrio e foco no essencial

11/09/2025
Mesmo com prejuízo bilionário em fraudes via Pix, tribunais têm isentado bancos em casos sem falha comprovada.
Brasil

BC obriga bancos a rejeitarem pagamentos para contas suspeitas

11/09/2025
Juíza de Goiás recebe apoio da Asmego após risada em audiência de custódia: “Equilíbrio entre firmeza e dignidade humana”
Justiça

Juíza de Goiás recebe apoio da Asmego após risada em audiência de custódia: “Equilíbrio entre firmeza e dignidade humana”

11/09/2025
Dia do Cerrado: os serviços ecossistêmicos e seus benefícios para a sociedade e a economia
Meio Ambiente

Dia do Cerrado: os serviços ecossistêmicos e seus benefícios para a sociedade e a economia

11/09/2025
Pesquisa