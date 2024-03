Conta de água dos goianos ficará mais cara em abril

Os goianos já podem preparar o bolso. Isso porque a conta de água ficará mais cara a partir do dia 1º de abril.

Foi publicada na edição suplementar do Diário Oficial do Estado do dia 28 de fevereiro, uma autorização da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) que permite o aumento das tarifas de água e esgoto da Saneamento de Goiás S/A (Saneago).

As tarifas básicas serão reajustadas em quase 2%, segundo a autorização.

Categoria Residencial Social R$ 7,99/mês;

Categoria Residencial Normal R$ 15,98/mês;

Categoria Comercial I R$ 15,98/mês;

Categoria Comercial II R$ 7,99/mês;

Categoria Industrial R$ 15,98/mês;

Categoria Pública R$ 15,98/mês;

Em nota, a Saneago informou que o reajuste ficou bem abaixo da inflação de 4,5% e que não houve reajuste durante o período da pandemia.