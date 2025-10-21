search
Economia

Contribuintes goianos já podem negociar dívidas tributárias com desconto de até 70% e parcelamento em até 145 vezes

No primeiro edital apresentado pela PGE, o programa Quita Goiás contempla as “grandes dívidas”, com valores superiores a R$ 500 mil e histórico de baixa recuperabilidade


Edital, os documentos necessários e todas as informações sobre o programa estão disponíveis no site da PGE (Foto: Divulgação)

Os contribuintes goianos já podem, a partir desta segunda-feira (20/10), negociar suas dívidas tributárias com o Governo de Goiás, obtendo até 70% de desconto sobre juros e multas e prazo de até 145 meses para pagamento. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) apresenta detalhes do primeiro edital do programa Quita Goiás, que define as faixas de desconto e parcelamento disponíveis.

A iniciativa permite a adesão de pessoas físicas e jurídicas com débitos de tributos como Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Neste primeiro edital, o programa de transação tributária abrange as “grandes dívidas”, com valores superiores a R$ 500 mil e histórico de baixa recuperabilidade.

Juntos, esses débitos representam cerca de R$ 20 bilhões inscritos em dívida ativa, envolvendo cerca de 3 mil empresas ou grupos societários. Para débitos de menor valor, como o IPVA, o edital específico será lançado em dezembro, já havendo autorização legal e regulamentação para a adesão.

O contribuinte que desejar aderir ao Quita Goiás pode solicitar por meio do e-mail [email protected]. O pedido deve conter os dados do contribuinte (pessoa física ou jurídica) e a documentação exigida. O edital, os documentos necessários e todas as informações sobre o programa estão disponíveis no site da PGE (goias.gov.br/procuradoria).

Após o envio, o contribuinte ou seu representante legal receberá por e-mail a simulação com os créditos tributários aptos à transação e as respectivas condições de pagamento. Os descontos são calculados com base em critérios definidos pela Secretaria da Economia, que avalia o grau de recuperabilidade dos créditos.

Caso o acordo seja firmado, o pagamento à vista encerra a cobrança. Se houver parcelamento, o acompanhamento será feito pela Secretaria da Economia até a quitação total da dívida. Durante o processo, a exigibilidade do crédito é suspensa, assim como eventuais ações judiciais relacionadas.

Sobre o Quita Goiás
Coordenado pela PGE-GO, o Quita Goiás é um programa de transação tributária instituído pela Lei Complementar nº 197/2024 e busca facilitar a resolução consensual de conflitos tributários, sem necessidade de judicialização.

A iniciativa permite uma redução de até 70% no valor total da dívida para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, com a possibilidade de parcelamento em até 145 vezes. Para outras pessoas jurídicas, o desconto pode chegar a 65%, com parcelamento em até 120 vezes.

“O programa é um mecanismo crucial para facilitar o cumprimento das obrigações tributárias e reduzir o volume de litígios, permitindo uma solução mais eficiente e consensual para as dívidas”, destaca o procurador-geral do Estado, Rafael Arruda.

Recuperação da dívida ativa
O Quita Goiás representa também um avanço na recuperação de créditos do Estado. Atualmente, a dívida ativa goiana, registro dos contribuintes inadimplentes, soma cerca de R$ 40 bilhões, conforme o painel de dados da dívida ativa.

De acordo com o procurador-geral, o programa deve contribuir para reduzir esse montante, ao permitir que contribuintes em dificuldade regularizem sua situação fiscal com condições mais acessíveis.

“O volume de processos tributários no Poder Judiciário é crescente, mas a cobrança judicial tem baixa eficácia na recuperação de créditos da dívida ativa. Diversos órgãos, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recomendam a transação tributária como uma alternativa eficiente, por dispensar a intervenção judicial e reduzir a litigiosidade”, explica Arruda.

Ação da prefeitura contra pessoas com tornozeleira é ilegal e inconstitucional, diz OAB-GO

