Cooperativas goianas crescem 7 vezes mais que o PIB de Goiás

A receita bruta das 260 cooperativas goianas registradas na OCB/GO, no final de 2022, alcançou R$ 30,9 bilhões, um significativo aumento de 47% em 12 meses. É praticamente o dobro do crescimento nacional no ano passado, quando as 4,7 mil cooperativas brasileiras avançaram 25% nas receitas, que somaram R$ 656 bilhões. A projeção inicial para o cooperativismo em Goiás era que esta receita somasse R$ 24,2 bilhões em 2022. Mas, foi ultrapassada em R$ 6,6 bilhões. Portanto, a meta inicial foi superada em 28%.

Estes dados são do Anuário do Cooperativismo 2023, divulgados nesta semana pela OCB Nacional. Outro indicador sobre o forte crescimento do cooperativismo goiano é o número de cooperados: são mais de 464,2 mil em Goiás, aumento de 21% quando comparado com o total em 2021. Ou seja: isto equivale ao ingresso de mais de 220 novos cooperados por dia no Estado.

Mais uma vez, esse avanço foi bem superior à meta inicial para 2022, que era de Goiás fechar com 421 mil cooperados. Foram 43,1 mil a mais do que previsto, ou seja, 10% acima da meta inicial. Também foi um crescimento bem superior à média nacional. Segundo o Anuário 2023, o Brasil fechou o ano passado com 20,5 milhões de cooperados, aumento de 8,4% em relação a 2021.

“Os números mostram que o cooperativismo está consolidado como uma das mais importantes forças econômicas de Goiás. O nosso setor representa quase 11% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, estimado em R$ 279,5 bilhões em 2022. Mas, cresce a uma taxa muito superior à média estadual. Enquanto o PIB goiano cresceu 6,6%, as receitas das cooperativas goianas avançaram quase 50% no ano passado”, afirma o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira.