Cooperativas representam 21% do PIB de Goiás

As cooperativas de Goiás tiveram expressivo crescimento em seus ativos totais, conforme o Panorama do Cooperativismo Goiano 2025, apresentado nesta sexta-feira, 15, pelo presidente do Sistemas OCB/GO, Luís Alberto Pereira, na sede da entidade, em 2024 eles somaram R$ 70,7 bilhões, aumento de 17,6% em relação ao ano anterior. Com isso, representaram 21% do Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás, estimado em R$ 336,7 bilhões pelo IBGE.

O crescimento é ainda mais impressionante ao levar em conta a evolução dos últimos cinco anos. Considerando que em 2019 os ativos totais das cooperativas alcançaram R$ 21,4 bilhões, registrou-se um crescimento de 230% no período até 2024.

O número de cooperativas registradas no Sistema OCB/GO também cresceu. O levantamento aponta evolução de 6% em 2024, fechando o ano com 266 unidades.

A apresentação do Panorama do Cooperativismo Goiano 2025 contou com palestra do professor e ex-presidente do Bancos dos BRICS, Marcos Troyjo. O palestrante abordou o tema “Brasil e o Mundo: a força do cooperativismo frente aos cenários econômicos.”

Troyjo é um dos brasileiros mais influentes no mundo em temas relacionados a economias emergentes, megatendências e o próximo ciclo da globalização e Membro do Conselho do Futuro Global do Fórum Econômico Mundial.

Ramo crédito

O destaque maior foi o ramo crédito, em que as cooperativas goianas somavam R$ 56,6 bilhões em ativos no final do ano passado. O número demonstra um aumento de 18,8% em relação a 2023 e de 253% nos últimos cinco anos. Este é o segmento que apresenta maiores taxas de crescimento atualmente no cooperativismo goiano.

O faturamento bruto do cooperativismo goiano alcançou R$ 31,29 bilhões no encerramento de 2024, um pequeno crescimento de 1,4% em relação ao ano anterior. Com isso, representou 9,2% do PIB de Goiás.

Segundo o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, os resultados apresentados nesta 3ª edição do Panorama do Cooperativismo Goiano atestam a força e a resiliência do modelo de negócio. “Os dados não apenas refletem o crescimento do setor, mas também evidenciam o papel transformador das cooperativas na vida das pessoas e das comunidades em que estão inseridas”, ressaltou.

Número de cooperados

O estudo aponta que, no final do ano passado, existiam 666,4 mil cooperados em Goiás, um aumento de 9,3% em relação a 2023 (609,7 mil). Estima-se que o setor impacta diretamente a vida de 2,5 milhões de pessoas no Estado.

Para efeito de comparação, em 2020 existiam 301,2 mil cooperados. Portanto, o número mais do que dobrou em apenas quatro anos. Com este crescimento, a estimativa do Sistema OCB/GO é que o número chegue ou até mesmo supere os 700 mil neste ano em Goiás.

O ramo crédito se destaca, com 573,5 mil cooperados (86,1% do total) no final do ano passado em Goiás. Outros 49,9 mil (7,5%) eram do ramo agropecuário, 22,5 mil (3,4%) de consumo e 10,6 mil (1,6%) de saúde.

Os cooperados pessoa física representavam 74,4% do total, sendo que 45,8% eram homens e 28,6%, mulheres. Já os cooperados pessoa jurídica representavam 25,6% do total no Estado.

O Panorama do Cooperativismo Goiano 2025 foi realizado pelo Sistema OCB/GO em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Em sua terceira edição, o estudo, conduzido pelo professor Mario Ernesto Piscoya Díaz, do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, consolida-se como ferramenta estratégica para que o setor entenda com mais clareza seus avanços, desafios e oportunidades.