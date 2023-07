Equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás encontrou o corpo do Subtenente José Júnior Pereira, de 51 anos, que estava desaparecido desde a manhã da última sexta-feira, dia 21, após afogar-se ao tentar realizar a travessia do Rio Araguaia a nado, em Cocalinho-MT, no sentido Mato Grosso a Goiás. O corpo do Sub Tenente José Júnior Pereira foi encontrado às 17h57min, horário de Brasília, às margens situadas no estado de Goiás.