As equipes de resgate foram acionadas e chegaram ao local por volta das 23h do mesmo dia. Foi informado que a canoa dos pescadores foi encontrada submersa a cerca de 50 metros da margem do lago. A guarnição náutica de Anápolis foi acionada para auxiliar nas buscas, enquanto a equipe de Uruaçu permaneceu no local.

Na tarde de terça-feira, 20, um dos corpos foi encontrado. As buscas pelo segundo pescador continuaram e, na manhã de quarta-feira, o segundo corpo foi localizado. A ocorrência, que contou com o empenho de diversas viaturas e militares especializados em busca e salvamento, além do uso de recursos como drone, materiais de salvamento e equipamento náutico. Os corpos foram encaminhados para as autoridades competentes para os procedimentos legais.