Corpos de pescadores vítimas de queda de avião chegam a Goiás

A aeronave do Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg) que estava em Manaus para fazer o traslado dos corpos dos goianos vítimas de acidente aéreo em Barcelos, no interior do Amazonas, pousou em Goiânia por volta das 21h30 de ontem. O avião decolou da capital amazonense por volta de 16h30.

Por motivos de segurança foram transportados no avião do Saeg os corpos de três vítimas: Marcos de Castro Zica, Renato Souza de Assis e Witter Ferreira de Faria. Já os corpos de Gilcresio Salvador de Medeiros e Fabio Campos de Assis foram levados, inicialmente, a Brasília por uma empresa de táxi aéreo. Depois de pousar, o avião do Saeg seguiu até a capital federal para a remoção dos corpos dos outros goianos.

O envio da aeronave do Saeg ao Amazonas foi autorizada pelo governador Ronaldo Caiado após contato com o governador amazonense, Wilson Lima. A queda do avião aconteceu no sábado, 16, quando o grupo de turistas faria pesca esportiva na região. Todos os 12 passageiros, além do piloto e co-piloto, morreram no acidente.