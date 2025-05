Correios começam amanhã (30) atendimento presencial a aposentados para contestar descontos indevidos

A partir desta sexta-feira (30), aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) poderão consultar e contestar descontos indevidos em seus benefícios diretamente nas agências dos Correios. O serviço gratuito será oferecido em mais de 5 mil unidades próprias espalhadas pelo país, ampliando o alcance do atendimento presencial, especialmente em locais onde o INSS não possui estrutura própria.

Combate a fraudes

A medida faz parte de uma ação conjunta do governo federal para enfrentar as fraudes que afetaram milhares de beneficiários, principalmente idosos. A iniciativa garante um canal acessível e seguro para que aposentados tenham seus direitos respeitados e possam resolver, de forma presencial e humanizada, situações de descontos não reconhecidos.

Compromisso social

Segundo o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, a ação reforça o papel social da estatal. “Com capilaridade, infraestrutura e pessoal qualificado, estamos prontos para garantir dignidade e acesso aos direitos de quem mais precisa”, afirmou. Já o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, destacou a importância de ampliar o acesso e reduzir barreiras. “Ninguém pode ficar sem solução”, frisou.

Segurança garantida

Todo o atendimento será realizado por funcionários treinados e seguirá protocolos baseados na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando confidencialidade e proteção das informações dos beneficiários. Para áreas ainda não cobertas, estão previstos mutirões e ações itinerantes.

Confira as agências

A lista completa das agências habilitadas para realizar o atendimento está disponível no site oficial dos Correios.

Leia mais em: https://tribunadoplanalto.com.br/inss-comeca-a-devolver-a-aposentados-mensalidades-associativas/

https://anapolis.tribunadoplanalto.com.br/descontos-indevidos-do-inss-serao-ressarcidos-ate-31-de-dezembro/