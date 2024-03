Corrente de negócios Goiás-Alemanha aumenta 20%

A corrente de negócios, que reflete o valor total do volume de importação e exportação entre Goiás e Alemanha, aumentou 20,5% quando comparado janeiro e fevereiro de 2023 com o mesmo período deste ano. De US$ 126.095.528, a cifra passou para US$ 151.995.886, no primeiro bimestre de 2024. Os dados são da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e foram divulgados durante a visita da embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach.

Em reunião no Palácio Pedro Ludovico Teixeira com vários representantes do governo, a embaixadora pôde vislumbrar o cenário positivo vivido pelo estado. O crescimento da atividade econômica goiana em 6% nos últimos 12 meses, apurado pelo Índice de Atividade Econômica (IBCR) do Banco Central (BC) – atingindo mais que o dobro da média nacional –, foi destacado pelo titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho, durante o encontro.

“Demonstramos para a embaixadora como trabalhamos em Goiás, nossas dinâmicas, e estamos comprometidos com políticas de sustentabilidade em todos os processos da cadeia produtiva”, apontou o secretário. “Queremos que mais empresas goianas tenham a chance de exportar para a Alemanha, sejam confecções, doces, laticínios ou outros produtos”, complementou.

Joel de Sant’Anna aproveitou o encontro para informar a Bettina Cadenbach que o governador Ronaldo Caiado deverá lançar ainda neste mês novo edital com oportunidade para empresas que queiram se instalar no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), estrutura também visitada pela diplomata. “Serão 144 vagas com terrenos subsidiados”, detalhou.

Projetos de cunho econômico e social, como o Cinturão da Moda – uma parceria selada entre SIC e a Associação Empresarial da Região da 44 (AER 44) –, e a força da agropecuária goiana também foram elencados pelo secretário, que inclusive convidou a embaixadora a participar da Tecnoshow Comigo deste ano, a ser realizada entre os dias 8 e 12 de abril.

Energia verde

Diante das constantes exigências de sustentabilidade da União Europeia, foram detalhados, nas reuniões, os diferenciais da indústria e agroindústria goiana, a rígida legislação ambiental do estado, reforçada por políticas de energia limpa, e o fortalecimento dos laços em ciência, tecnologia e inovação. Também foi debatida a viabilidade de acordos bilaterais que beneficiassem o segmento empresarial em Goiás, possibilitando mais exportações em setores considerados estratégicos ao país europeu.

“Eu acho que aprendi bastante essa tarde e é muito interessante como vocês querem combinar o desenvolvimento industrial com sustentabilidade, o que penso que está perfeitamente alinhado com o que os governos do Brasil e da Alemanha querem”, pontuou Bettina. “Acredito que estamos completamente na mesma rota, apesar de que precisamos nos unir para ter o mesmo entendimento em relação ao conceito de sustentabilidade. Assim, estaremos em um bom caminho”, ressaltou.

A tendência da evolução do comércio exterior entre o estado de Goiás e a Alemanha tem sido notada desde 2021, quando foram aferidos US$ 628.983.770 na corrente de negócios. De lá para cá, percebe-se um aumento gradual, com o valor de US$ 682.946.789 em 2022, culminando com US$ 811.449.577 contabilizados exclusivamente ao longo do último ano, relativo a US$ 196.485.766 em exportações e US$ 614.963.811 em importações nos doze meses de 2023.