Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge

Ao completar mais de dez anos atuando nas principais construtoras de Goiânia, Bruno Faria decidiu transformar o início da sua carreira solo em um catalisador de transformação social. O corretor, que já vendeu mais quase um bilhão de reais em imóveis, organiza agora um evento que associa o desejo de comprar o imóvel dos sonhos com a arrecadação de recursos para uma necessária reforma do Hospital Araújo Jorge – que é referência no tratamento do câncer em Goiás e tende mais de 50 mil pacientes por ano.

A ação, marcada para 2 de outubro, não é apenas um marco em sua trajetória profissional, mas a materialização de um propósito que nasceu dentro de casa. “Minha esposa Juliana é médica e vive diariamente a realidade do hospital há 13 anos. Quando decidi empreender sozinho, ela me fez enxergar que poderia unir meu reinício profissional a uma causa maior. Tenho certeza que este será o primeiro projeto solidário de muitos”, revela Bruno.

O evento solidário será mais que uma tradicional venda de imóveis. Bruno negociou pessoalmente com as incorporadoras, Partini, ENEC, SOMOS, GRUPO MAUÁ, GPL, a oferta de 30 unidades de alto padrão com descontos reais. A cada venda, ele doará metade de seus honorários para o hospital, e as incorporadoras também doarão 0,5% do valor da venda para a reforma da fachada do hospital, estimada em R$ 6 milhões.

“Negócios podem e devem ser também instrumentos de mudança social. Estamos criando um ciclo virtuoso onde todos ganham: o cliente adquire um imóvel com condições especiais, o hospital recebe recursos urgentes e nós, profissionais, ressignificamos nosso propósito”, afirma Bruno.

O Hospital Araújo Jorge, que realiza mais de 1 milhão de procedimentos anuais, sendo mais de 90% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), necessita urgentemente da reforma em sua fachada e entrada para melhorar acessibilidade, conforto térmico e condições de atendimento. O projeto prevê a reforma para recepção do SUS, uma vez que a atual é inadequada para cadeirantes, e a melhoria das calçadas que estão em condições precárias. Além disso, a nova fachada ganhará nova pintura e instalação de brise-soleil para melhorar o conforto térmico dos pacientes em leito.

Juliana Lopes Dona, diretora clínica do hospital e esposa do corretor, acredita que a iniciativa representa esperança concreta para muitos. “Imaginem pacientes debilitados pela quimioterapia esperando atendimento sob sol forte ou chuva, como acontece hoje, porque não temos uma recepção adequada? Esta reforma não é sobre cimento e tinta, é sobre restaurar a dignidade de quem luta tanto pela vida. É dizer aos nossos pacientes que suas vidas importam e que merecem o mínimo de conforto e acolhimento”.

A expectativa é que o evento reúna cerca de 120 convidados e arrecade recursos significativos para dar início às obras tão necessárias. “Cada imóvel vendido será um tijolo nesta reconstrução. Cada cliente que participar estará assinando embaixo de uma nova forma de fazer negócios”, conta o idealizador do projeto.