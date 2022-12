Corrida Sebrae Goiás 50 anos está com inscrições abertas

Já está aberta as inscrições para a Corrida Sebrae Goiás 50 anos, para os adeptos da modalidade, em Goiânia. A atividade acontece no próximo domingo, dia 11 de dezembro. Com percurso disponível para 5 e 10 quilômetros, a largada será realizada às 6h30, na sede do Sebrae Goiás, localizada na Avenida T-3, no Setor Bueno, em Goiânia. A ação faz parte das comemorações de 50 anos de existência do Sebrae com o interesse de garantir saúde, interação e bem-estar aos participantes.

A Corrida Sebrae Goiás 50 anos dispõe das categorias masculino e feminino, idoso e pessoas com deficiência. Todas as regras e condições podem ser conferidas no regulamento, disponível no link https://hanker.com.br/corridasebrae/wp-content/uploads/2022/11/Regulamento-Corrida-Sebrae-1.pdf .

De acordo com a analista do Sebrae Goiás, Lorena Povoa, a corrida vai fortalecer a prática esportiva e incentivar a prática saudável, além de promover a ação social de arrecadação de brinquedos, que serão doados para crianças em situação de vulnerabilidade social, no Natal Solidário.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas pelo site https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-sebrae-50-anos-34832, até o próximo dia 7 de dezembro ou até atingir o limite de vagas, com no máximo mil inscritos. O Kit Atleta Econômico tem o investimento de R$ 54,90 + doação de um brinquedo novo ou em bom estado. Já o Kit Atleta Completo é R$ 89,90 + doação de um brinquedo novo ou em bom estado.

Os primeiros, segundos e terceiros colocados para cada modalidade terão direito a troféus, já aqueles que completarem todo o percurso serão premiados com medalhas.