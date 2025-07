Coursera oferece novos cursos gratuitos com certificado em IA

A Coursera, plataforma global de ensino online, anunciou nesta quarta-feira (16) novos cursos gratuitos com certificação em comemoração ao mês da Apreciação da Inteligência Artificial. A iniciativa amplia o catálogo da área de IA Generativa (GenAI), que agora conta com mais de 925 cursos. A proposta é fornecer capacitação acessível em IA a estudantes e profissionais em todo o mundo.

Os novos cursos incluem certificações de grandes empresas do setor: AWS oferece os cursos “Generative AI Applications” e “Generative AI for Developers”; a Microsoft disponibiliza “AI Product Manager” e “Microsoft 365 with Generative AI”; a Google Cloud lança o “Generative AI Leader”. A IBM apresenta formações como “RAG and Agentic AI”, além de especializações para RH, Product Owners, Growth Marketing, e desenvolvedores Java e Spring. Também há cursos da DeepLearning.AI, Vanderbilt University, Saïd Business School (Oxford) e Rutgers University, abrangendo áreas como serviços financeiros, automação empresarial e contabilidade pública.

Formações estratégicas

Entre os destaques, estão cursos como “Retrieval Augmented Generation (RAG)” da DeepLearning.AI, voltado ao uso de modelos de linguagem com bancos de dados externos; “IA Generativa para Profissionais de RH” e “IA para Growth Marketing”, da IBM, com foco em otimização de resultados; e a especialização da Vanderbilt University sobre liderança estratégica em IA, que prepara executivos para utilizar sistemas autônomos de análise e pesquisa.

A Coursera foi fundada em 2012 e, até março de 2025, já havia alcançado mais de 175 milhões de alunos. Parceira de mais de 350 universidades e empresas, a plataforma oferece cursos, certificações e graduações em áreas de alta demanda como GenAI, ciência de dados, tecnologia e negócios. Com sede nos EUA, é uma public benefit corporation registrada em Delaware e certificada como B Corp.