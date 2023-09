Cremego abre processo seletivo para estagiários

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), por meio do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), está com inscrições abertas para o processo seletivo para estagiários.

A inscrição pode ser feita de hoje até o dia 5 de outubro exclusivamente pelo site do CIEE: portal.ciee.org.br.

Poderão participar acadêmicos dos seguintes cursos:

> Análise e Desenvolvimento de Sistemas

> Direito

> Administração

> Biblioteconomia

> Secretariado

> Sistemas de Internet

> Análise de sistemas

> Ciências da Computação

> Ciências Econômicas

> Sistemas de Informação

> Relações Públicas

> Relações Internacionais

> Informática

> Gestão Pública

> Gestão Financeira

A seleção será realizada por coeficiente escolar e os aprovados vão compor o cadastro de reserva do Cremego.

O resultado será divulgado em 25 de outubro de 2023. Os convocados vão estagiar na sede do Conselho e as bolsas terão os seguintes valores, além do recebimento de vale-transporte:

R$ 1.275,00 – 6 horas por dia – 30 horas semanais.

R$ 850,00 – 4 horas por dia – 20 horas semanais.

Para conferir o editar e saber mais, acesse portal.ciee.org.br.