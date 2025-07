Criança morre após queda em cânion no RS

Menina de 11 anos morreu após cair do Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS), nesta quinta-feira (10). O acidente aconteceu enquanto a criança, que tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA), visitava o parque com os pais e dois irmãos. Após 10 horas de buscas, o corpo foi localizado a 70 metros do ponto da queda.

Busca e resgate

A vítima, natural de Curitiba (PR), havia sido vista pela última vez por volta das 17h30, quando foi localizada com auxílio de um drone com câmera térmica. A operação de resgate mobilizou bombeiros de Cambará do Sul, Canela e Gramado, além de equipes do Samu, policiais militares e civis, e três aeronaves — duas do Rio Grande do Sul e uma de Santa Catarina. O corpo foi resgatado às 22h55, em local de difícil acesso, utilizando técnicas de rapel. A área foi isolada logo após a localização da menina.

Tragédia no parque

Segundo relatos, a família fazia uma pausa para lanche quando a menina correu em direção ao penhasco. O pai tentou impedi-la, mas não conseguiu alcançá-la a tempo. O Corpo de Bombeiros divulgou nota lamentando a tragédia e expressando solidariedade à família. O Cânion Fortaleza é o maior do Brasil, com paredões de até 900 metros de altura e extensão de 7,5 km. Localizado a 23 km do centro de Cambará do Sul, conta com trilhas como a do Estacionamento (1 km) e a do Mirante (3 km), que oferecem vistas da região e das paisagens catarinenses.

Leia também: Preço dos alimentos cai e IPCA desacelera em junho