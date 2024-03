Uma loja do Shopping Flamboyant foi furtada e os ladrões conseguiram levar, aproximadamente, R$ 3 milhões em joias e outros objetos de valor. De acordo com as informações, os criminosos conseguiram entrar no local no último domingo (03), por meio de um buraco feito no forro.

Em nota, o Shopping Flamboyant confirmou o registro do furto e informou que está colaborando com as autoridades na apuração dos fatos.

Até o momento, ninguém foi identificado.