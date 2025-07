Crise entre médicos e Detran-GO: Simego reage a ameaças de punição feitas por delegado Waldir

O clima entre o Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego) e o presidente do Detran-GO, delegado Waldir Soares, se intensificou nesta quarta-feira (16), após declarações contundentes do gestor estadual contra a paralisação de 48 horas realizada por médicos e psicólogos credenciados ao Detran nos dias 15 e 16 de julho. Em entrevista ao Diário de Goiás, Waldir classificou o movimento como irregular e afirmou que os profissionais envolvidos podem sofrer punições, como suspensão ou até descredenciamento. “Não vamos ser tolerantes com médicos e psicólogos que agem dessa forma. Quem marcou atendimento, teve gasto, organizou a vida para ser atendido, não pode ser prejudicado”, disse o presidente do Detran-GO.

O delegado argumentou que a paralisação fere as regras de credenciamento da autarquia. Segundo ele, por não serem servidores públicos efetivos, os profissionais não têm direito a greve. “Eles não são servidores. São credenciados por livre e espontânea vontade, e credenciado não pode fazer greve. Isso não é permitido. Toda reivindicação é justa, mas há limites”, reforçou Waldir. Ainda de acordo com o presidente do Detran-GO, o Governo de Goiás chegou a abrir diálogo com os profissionais e ofereceu um prazo de 30 dias para discutir reajustes, proposta que teria sido aceita durante reunião com o governador em exercício, Daniel Vilela.

Simego rebate: “Declarações são autoritárias e antidemocráticas”

Em nota oficial divulgada também nesta quarta (16), o Simego classificou as falas de Waldir como autoritárias, antidemocráticas e ofensivas à liberdade sindical. A entidade sindical afirma que a mobilização dos profissionais foi legal, legítima e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, convocada dentro dos parâmetros estatutários. “Tentar criminalizar ou punir esse movimento legítimo apenas demonstra a dificuldade da gestão em lidar com reivindicações justas daqueles que sustentam, com seu trabalho, a continuidade dos serviços prestados à população”, diz a nota assinada pela presidente do sindicato, Franscine Leão.

O Simego também afirma que as reivindicações por reajuste dos honorários são antigas, e que o Governo do Estado teria ignorado diversos pedidos formais de reunião desde 2023. Segundo o sindicato, o único contato com o governo ocorreu após a aprovação da paralisação, o que, para eles, mostra que o diálogo só foi aberto mediante pressão. A entidade criticou ainda a fala de Waldir sobre o valor pago por exame — R$ 90 — ser “suficiente” para atendimentos que durariam “1 ou 2 minutos”. O sindicato classificou esse comentário como “desprezo pela responsabilidade técnica, civil e ética dos profissionais”, e afirmou que os exames exigem laudos oficiais, sistemas integrados e rigor técnico, o que não se compara a uma simples consulta clínica.

O impasse continua

O fim da paralisação foi mantido para esta quarta-feira (16), mas o clima de tensão entre a categoria e o Detran-GO permanece. O Simego prometeu ações jurídicas para garantir a integridade dos profissionais e reafirmou que os médicos credenciados não possuem vínculo empregatício direto com o Estado, o que impediria punições arbitrárias. O sindicato também questionou a coerência do Governo, afirmando que o Detran reajusta anualmente as tarifas cobradas da população, muitas vezes acima da inflação, enquanto mantém valores defasados para a remuneração dos profissionais responsáveis pelos exames.

Leia também:

Diretor do SIMEGO critica falta de diálogo com o Detran-GO e alerta para risco de greve geral