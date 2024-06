Crixás realiza tradicionais Cavalhadas neste final de semana

As tradicionais Cavalhadas de Crixás serão realizadas neste final de semana (29 e 30/6), a partir das 14h, no cavalhódromo local. O município é um dos 15 a integrar o Circuito das Cavalhadas que, em 2024, conta com o investimento do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), de R$ 4 milhões, o que tem garantido estrutura, segurança e manutenção desta importante tradição goiana.

“Estamos incentivando a integração do Circuito para reforçar a importância e a representatividade das nossas tradições. Essas ações fazem parte do projeto de interiorização da cultura determinado pelo governador Ronaldo Caiado, com o objetivo de fomentar a cultura goiana e também a economia e turismo dos municípios participantes”, explica a secretária de estado da Cultura, Yara Nunes.

Em Crixás, as Cavalhadas são encenadas desde 1882 por influência da coroa portuguesa e por intermédio das festas da Igreja Católica. A recriação das batalhas entre mouros e cristãos na cidade teve uma paralisação de 30 anos, mas foi resgatada nos anos 1980 pelo casal Joaquim Maciel e Ana Carvalho, sendo hoje uma das mais tradicionais de Goiás.

“Para além do apoio financeiro, que é essencial para o fortalecimento da tradição, o suporte na realização do evento tem sido um diferencial do Governo de Goiás. Percebemos assim o interesse pela salvaguarda deste patrimônio e da interiorização da cultura”, ressalta a secretária municipal de Cultura, Alba Rejane Araújo Mascarenhas.

Tradição

As Cavalhadas são uma representação tradicional das batalhas entre cristãos (vestidos de azul) e mouros (trajados de vermelho). A manifestação é inspirada no livro “Carlos Magno e Os Doze Pares da França”, quando o guerreiro cristão lutou contra os sarracenos, de religião islâmica.

No Brasil, há registro do evento desde o século XVII, geralmente durante as festas do Divino nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No final das batalhas, os cristãos vencem os mouros, que acabam se convertendo ao cristianismo.

Em Goiás, as Cavalhadas são realizadas há mais de 200 anos. Uma festa que une religiosidade, cultura e valorização do patrimônio imaterial do estado com o fortalecimento do fluxo turístico e econômico das cidades que realizam os festejos. Os eventos ajudam a preservar a história, a cultura e a fé do povo goiano.