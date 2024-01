Crof passará por reforma a partir desta quinta-feira (01)

O Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof) passará, a partir desta quinta-feira (01), por uma reforma. As obras, segundo a Prefeitura, devem ser concluídas por 90 dias. Durante o período, parte das equipes irá reforçar o atendimento de ortopedia nas Upas Maria Perillo (Região Noroeste) e Itaipú. A outra parte vai para o Cais Vila Nova. Uma tentativa da pasta também é disponibilizar atendimento ortopédico na Upa Novo Mundo.

A parte que é ambulatório, onde são atendidas as consultas agendadas com ortopedistas, irá para o Cais Cândida de Morais, que passou por uma revitalização completa. Os atendimentos de fisioterapia e pacientes com hanseníase irão de forma definitiva para o Centro Municipal de Fisioterapia, Hanseníase e Terapia Ocupacional, que está sendo criado pela Prefeitura.