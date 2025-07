Cursos gratuitos e online ensinam inteligência artificial, programação e inovação digital

O Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKCIT) da Universidade Federal de Goiás (UFG) tem inscrições permanentes para seis cursos gratuitos de tecnologia e inovação, na modalidade autoinstrucional, ou seja, voltados para quem busca aprender de forma flexível, prática e no seu próprio ritmo. Os cursos ofertados são 100% online e com certificado.

O objetivo do formato é democratizar o acesso ao conhecimento em tecnologias emergentes e imersivas, como inteligência artificial, robótica e programação. Toda pessoa interessada pode se inscrever, inclusive estudantes do ensino médio e superior, profissionais em transição ou ascensão de carreira, colaboradores de empresas associadas, startups e entusiastas da tecnologia.

“Os cursos autoinstrucionais possibilitam que cada participante construa sua própria jornada de aprendizagem, com liberdade para escolher quando e como estudar, com acesso liberado durante todo o ano. Além disso, trazem conteúdos produzidos por pesquisadores na linha de frente das tecnologias imersivas no Brasil, são aplicáveis e alinhados às transformações do mercado”, explica Arlindo Galvão, diretor do AKCIT.

Os cursos disponíveis são:

Resolução de problemas com processamento de linguagem natural

Introdução ao Python

Saúde Digital: Conceitos, fundamentos e aplicações

Ferramentas Generativas para texto

Introdução à lógica de programação

Projetos criativos com robótica

As inscrições podem ser feitas por meio deste formulário. Já os editais estão disponíveis no site do AKCIT.

Sobre o AKCIT

O Centro de Competência EMBRAPII em Tecnologias Imersivas Aplicadas (AKCIT) é um polo de inovação aberta vinculado ao CEIA-UFG, dedicado à pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias imersivas. Com uma abordagem interdisciplinar, o AKCIT integra inteligência artificial, realidade aumentada e virtual para criar soluções inovadoras que atendem às demandas do setor produtivo e acadêmico. Além de fomentar pesquisas de ponta, o centro também atua na capacitação de profissionais, incentivando a formação de especialistas aptos a transformar o mercado por meio da inovação tecnológica.